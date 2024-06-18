Перед Самітом миру російський агент у Берні намагався придбати зброю: чи покарали його

Чоловік був замаскований під дипломата, що є звичайною практикою для росіян. Він уже залишив Швейцарію, як повідомили ЗМІ. Чи є арештовані в справі – не відомо.

Країна-агресор усіляко намагалася зірвати Саміт миру. Ріші Сунак заявив, що росіяни вдалися до масштабної дипломатичної кампанії і вмовляли країни не їхати в Бюргеншток.

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Росіянин хотів купити зброю перед Самітом миру

Розкрито серйозну розвідувальну справу: дипломат, який перебував у Швейцарії, хотів придбати товари, які можуть бути використані для вбивств,

– ідеться в дописі.

Незадовго до саміту в Бюргенштоці російський агент у Берні намагався придбати зброю. Він відвідував різні місця, зокрема, магазин, який належить швейцарсько-німецькому торговцю зброєю. Але нічого не купив там.

Ідеться про зброю та небезпечні речовини. Швейцарські спецслужби були в курсі, агента підозрюють у порушенні законів про військові матеріали та про заборону експорту зброї.

Правоохоронці провели кілька обшуків у будинках разом із поліцейськими силами відповідних кантонів. Але не відомо, чи є арештовані.

Оскільки російський агент має дипломатичний імунітет, то Генеральна прокуратура Швейцарії звернулася до Федерального департаменту закордонних справ, щоб зняти імунітет. У Федеральної ради попросили дозволити кримінальне провадження.

Та Tages-Anzeiger наводить дані, що "дипломат" уже за межами Швейцарії.

Російські шпигуни в Європі

Від Берна до Бюргенштока можна доїхати за дві з половиною години.

Диверсії у Європі готують не тільки росіяни, а й білоруси. Разом з лавиною тих, хто втік з Росії від мобілізації у Європу, потрапило багато сплячих агентів, які згодом можуть проявити себе.