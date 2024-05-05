У Європі вважають, що Росія планує диверсії по всьому континенту, – FT
Джерело:FT
Європейські спецслужби вважають, що Росія готується до диверсій у країнах континенту. Москва вже почала планувати таємні вибухи, підпали і пошкодження інфраструктури на європейській землі.
Зазначається, що Кремль не надто переймається потенційними жертвами серед цивільного населення. Перші прояви таких диверсій помітні вже у різних країнах Європи.
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Підготовка диверсій
Європейська розвідка попередила лідерів країн про підготовку Росією диверсій, оскільки країна-агресорка взяла курс на перманентний конфлікт із Заходом. Попри те, що агенти Кремля здійснювали такі атаки й раніше, в тому числі й в останні роки, зростає кількість доказів, що Москва планує більш агресивні і узгоджені дії.
Ми оцінюємо ризик контрольованих державою саботажних актів як такий, що значно збільшився. Росія зараз відчуває себе комфортно, проводячи операції на
європейській землі "з високим потенціалом шкоди",
– сказав Томас Хальденванг, голова німецької внутрішньої розвідки.
Зокрема, зовсім нещодавно двоє німецько-російських громадян були заарештовані в
Байройті. Їх підозрюють у підготовці нападу на військові та логістичні об'єкти у Німеччині за вказівкою Росії. Окрім цього, подібну активність кремлівських агентів зафіксували у Великій Британії, Швеції, Польщі, Чехії, Естонії, Франції. Частині з запланованих диверсій вдалося запобігти.
Не можна сказати, чи це є відображенням того, що росіяни кидають на це більше ресурсів; чи вони стали більш недбалими і потрапляють на гачок; чи західна контррозвідка просто стала краще виявляти і зупиняти їх,
– сказав Кейр Джайлз, старший науковий співробітник аналітичного центру Chatham House.
Неназваний високопосадовець європейського уряду сказав, що Путін зараз відчуває себе "підбадьореним" і намагатиметься просунути лінії розмежування в Європі настільки сильно, наскільки це можливо. Для цього він використовуватиме дезінформацію, саботаж або хакерські атаки.
Російські диверсії
- Чеські правоохоронці провели розслідування вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце, що сталися наприкінці 2014 року. Поліціянти встановили, що до них причетне російське ГРУ. Це не була "ізольована акція, а частина тривалої диверсійної операції" на території ЄС та України.
- Наприкінці січня суд у Болгарії схвалив видачу європейських ордерів на арешт (EAW) для шістьох громадян Росії. За даними прокуратури, вони займалися підривною діяльністю щодо комерційної компанії, яка виготовляє зброю. Росіяни підірвали склади боєприпасів у 2015 році.
- Окрім цього, ще у грудні повідомлялося, що Росія планує "гібридну війну" у Молдові. Москва справді планує знову розхитати країну зсередини, аби у такий спосіб відвернути увагу світу від своїх злочинів в Україні.