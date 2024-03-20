У легіоні "Свобода Росії" показали фото з україно-російського кордону

Російські добровольці з 12 березня проводять операцію в Курській та Бєлгородській областях. Бійці Легіону "Свобода Росії" показали фото з кордону, проте наразі не відомо, коли воно зроблене.

Раніше вони показували карту прикордонних населених пунктів, з яких закликали росіян евакуюватись через небезпеку. Адже обіцяли атакувати військові об'єкти путінської армії, пише 24 Канал.

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Що відомо про перебування російських добровольців у Росії

Операція російських добровольців триває вже 9 день. Так, 20 березня бійці Легіону "Свобода Росії" показали фото своїх військових, зроблене на українсько-російському кордоні.

За спиною військових напис: "Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено".

Кордон на замку! Але є нюанс,

– написали добровольці.



Добровольці опублікували фото з кордону / Фото Легіону "Свобода Росії"

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Раніше військовий легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів, де вони перебувають на території Росії. Для розуміння того, які міста та села вони контролюють, боєць порадив орієнтуватись на карту евакуації, яку вони викладали в телеграм-каналі.

Від Тьоткіно до Грайворона і Шебекіно (протяжна ділянка російського прикордоння в Курській і Бєлгородській областях – 24 Канал) – це все сіра зона, у якій тривають бої. У Бєлгородській області основний епіцентр – це Козинка (російське село на кордоні – 24 Канал) і Грайворон (розташоване трохи далі від кордону село – 24 Канал). Козинка вже повністю під контролем сил повстання. У районі Грайворона тривають сутички,

– розповів боєць.



Де можуть перебувати добровольці на території Росії

Бійці вже заявляли, що вони контролюють щонайменше Лозову Рудку на Бєлгородщині, Тьоткіно на Курщині, вже 17 березня – селище Горьківський у Бєлгородській області.

Російські добровольці 17 березня запевнили, що операція зі звільнення Курської та Білгородської областей продовжуватиметься до досягнення всіх поставлених цілей.

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Втрати путінської армії за тиждень операції