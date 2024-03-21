Глобальні плани російських добровольців відомі: Юсов сказав, яких цілей вже досягли
В українській розвідці розповіли, що глобальними планами російської збройної опозиції є звільнення Росії від путінської диктатури. Наразі в Росії триває операція добровольців, яка почалась 12 березня.
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону, що істерика російських пропагандистів, людини схожої на Путіна та Пєскова – яскраве тому підтвердження, пише 24 Канал.
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Що сказали в ГУР про дії російських добровольців
Ті дані, які є сьогодні в міжнародних ЗМІ, вказують на те, що це дуже вдала операція і з погляду прориву кордону, який відбувся. Попри це, що росіяни намагались заперечувати, сьогодні й міжнародні аналітики, і джерела, які є у наших партнерів, яскраво свідчать – кордон у тому напрямку було прорвано і це була вдала операція, натомість – зі сторони окупантів (звучить – 24 Канал) чергова брехня,
– заявив Юсов.
За його словами, російські добровольці вже виконали низку цілей:
- ліквідували сотні окупантів – понад 600 вбитими та ще більше пораненими;
- знищили багато одиниць техніки;
- головне – операція справді триває.
"Так, це допомогло у тому числі, й Силам безпеки й оборони України. Це важлива складова і для наших оборонців це додатковий важливий момент", – пояснив Юсов.
Російські добровольці заявили, що відповіли за Київ
- Росія вночі проти 21 березня знову атакувала Київ. Російські окупанти били по столиці десятками ракет.
- Повітряні сили ЗСУ розповіли, що окупанти вдарили двома балістичними/аеробалістичними ракетами "Іскандер-М" ( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал", 29 рилатими ракетами Х-101/Х-555. ЗСУ збили 31 ракету. У столиці вже 13 поранених, з них – 13-річна дівчинка.
- Боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів, що своїм ударом по Бєлгороду вони відповіли на атаку на Київ. Вранці російські добровольці вдарили по військовому об'єкту в Бєлгороді. Дев'ять військовослужбовців Росії ліквідували.