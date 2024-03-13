"Діряве небо, дірявий кордон": чого можуть досягти російські добровольці під час рейду

Російські добровольці 12 березня здійснили черговий рейд на територію країни-агресорки. Їхня операція триває і вони вже звітують про контроль над певними населеними пунктами та готуються йти далі.

Коли справи йдуть зовсім погано, то російській владі не залишається нічого, лиш як говорити про консолідацію суспільства. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що так хочуть переконати людей згуртуватися і захистити свого диктатора.

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Ілюзія Путіна про "ідеальні вибори" розсипалася

Для Владіміра Путіна та усієї силової структури ситуація з проривом кордону є дуже неприємною. Перед виборами вони мали імітувати тільки стабільність, порядок, успіхи на фронті.

Але раптом стає зрозуміло, що кордон дірявий, небо діряве, дрони долітають навіть до Нижнього Новгорода – це значно східніше, ніж Москва. Тому росіянам аж ніяк не вдається створити ілюзію того, що все добре,

– розповів Ігор Ейдман.

Ймовірно, силовики переконували Путіна, що все під контролем, ніякої загрози немає, а під час "виборів" диктатор насолоджуватиметься "народною любов'ю". Насправді все сталося зовсім не так.

Путіну підготували сюрприз. Добровольці йдуть на вибори, але не з бюлетенями, які взагалі нічого не означають, а буквально їдуть на танках, а в їхніх руках автомати й гранати,

– зауважив політолог з Німеччини.

Чого очікувати від рейду

"Я не думаю, що ця акція буде масштабною і глобальною. Адже це вже не перший похід "Свободи Росії", РДК та інших частин. Схожа ситуація була влітку 2023 року й тоді бійці зайшли досить далеко", – сказав Ігор Ейдман.

Отже, навряд чи варто очікувати, що рейд добровольців призведе до кардинальних змін. Однак певні успіхи точно будуть. Варто пам'ятати, що російські силовики нічого не вміють робити добре, навіть воювати. Все через те, вони навчені тільки красиво доповідати своїм керівникам і так будувати кар'єру.

Сєргєй Шойгу (голова міноборони Росії – 24 Канал) є саме таким. Він "паркетний маршал", який вміє тільки доповідати. ФСБ так само. Всі вони лише дають Путіну позитивну картинку, яка йому дуже подобається,

– наголосив Ейдман.

За цю імітацію успіху очільник Кремля нагороджує своїх підлеглих, надає їм військові звання, вручає ордени. Але коли ця картинка зіштовхується з реальністю, то миттєво руйнується. Саме через це всередині Росії періодично виникають такі провали, які неможливо приховати.

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