Путіну доповіли одразу, – Світан припустив перспективи нового рейду російських добровольців

Легіон "Свобода Росії", РДК і "Сибірський батальйон" 12 березня перетнули кордон з Росією у Курській та Бєлгородській областях та оголосили про початок операції з визволення від влади Владіміра Путіна. Це продовження руху звільнення російських народів, які готові до самовизначення.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик інструктор, військовий експерт Роман Світан озвучив 24 Каналу думку, що такі дії можуть спонукати частину російської спільноти до боротьби за звільнення. Приблизно мільйон громадян Росії могли б приєднатися до добровольців.

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"Розвідка боєм"

Роман Світан переконаний, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну одразу доповіли про дії російських добровольців. Це продовження руху звільнення російських народів, які готові до самовизначення. Зокрема, це Північний Кавказ, Ічкерія, Інгушетія, Дагестан, Башкирія, Татарстан, Удмуртія, Бурятія, Якутія.

Вони прийняли рішення звільняти свої республіки, починаючи від заходу Росії. Тобто з Бєлгородської, Курської, Брянської областей. Ці бойові дії, які зараз відбуваються, можливо, такі пробні камені, так звана розвідка боєм,

– сказав він.

Мільйон росіян можуть приєднатися

Полковник запасу ЗСУ вважає, що приблизно мільйон громадян Росії можуть приєднатися до добровольців, якщо зрозуміють важливість звільнення народів. Він сподівається, що хоча б частина з них долучиться до нового рейду.

Збереження виду – це для них дуже важливо зараз. Якщо вони підіймуться на боротьбу проти окупаційного російського, путінського режиму, можуть відстояти свою свободу та зберегти свій вид за деякими напрямками. Є надія, що такі дії будуть спонукати частину російської спільноти до національної боротьби за звільнення,

– додав Світан.

Рейд російських добровольців: головне