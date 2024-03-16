Ставить під сумнів дієздатність Путіна: які наслідки рейду російських добровольців

З 12 березня триває операція російських добровольців на території кількох прикордонних областей Росії. Противник змушений підтягувати резерви та мобілізувати сили для протистояння натиску з боку легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону".

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що росіяни підтягуватимуть свої сили до кордону. У них є понад 400 тисяч особового складу, і вони мають чим відповісти. Проте ворог повторює одну й ту саму помилку: неспроможний вчасно реагувати на обставини.

До теми Справжня опозиція Путіну: що відомо про РДК, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон

Набере обертів боротьба між "вежами Кремля"

Росіяни вже застосували бомбардувальники та скидали дуже важкі бомби – ФАБ-250. Водночас те, що бойові дії йдуть на території Росії, це безпрецедентне явище.

Якби хтось, на думку Черника, на початку цієї війни, у квітні 2022-го, сказав, що за 2 роки бойові дії відбуватимуться на території Росії, це б викликало гомеричний сміх – в експертів, російських громадян і в їхньої "еліти".

"Це ревізія персоналії Путіна як дієздатного лідера, який спроможний убезпечувати територіальну та недоторканність кордонів Росії. В цьому сенсі боротьба між так званими "вежами Кремля" набере нових обертів", – припустив військовий експерт.

Ляпас Путіну

Важливо, що чим довше триватиме ця операція, тим буде краще для ЗСУ. Росіяни обов'язково якісь сили та засоби перекидатимуть з лінії фронту на кордон з Україною.

Це означає, якщо буде відведена невелика частина особового складу та техніки ворога, нашим оборонцям на фронті стане легше. Якщо умовно на територію Росії зайшло 300 – 500 добровольців, то для того, щоб чинити їм опір, противнику потрібно збільшувати свої сили втроє чи навіть вп'ятеро – приблизно до 1500 особового складу,

– пояснив він.

Така кількість військових – це дві повноцінні батальйонні групи, а в одній такій групі має бути щонайменше 33 одиниці бойової броньованої техніки. Відповідно вони будуть відволікатися з фронту.

"До того ж важливий сам факт того, що нехай на невеличкій локації, але президентські вибори будуть зірвані. А це колосальний іміджевий ляпас Путіну", – зауважив Петро Черник.

Рейд добровольців на територію Росії: головне