"Звільнення" Бєлгородщини: російські добровольці розповіли про втрати під час операції

Операція російських добровольців у Бєлгородській області триває з 22 травня. За цей час бійці легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу втратили 2 людини загиблими та 10 пораненими.

Про це добровольці розповіли на спільній конференції. У РДК підкреслили, що змогли "затрофеїти" багато техніки та навіть взяти полонених, повідомляє 24 Канал.

До теми "Звільнення" міст, контроль над частиною регіону: усе, що відбувається на Бєлгородщині

Добровольці розповіли про втрати

Попри гучні заяви російських пропагандистів, добровольці легіону "Свобода Росії" та РДК не зазнали шалених втрат. За словами добровольця з позивним "Цезар", на сьогодні 2 людини загинуло, а 10 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Добровольці також підкреслили, що стали свідками безпринципової жорстокості військовослужбовців путінського режиму.

Поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцеве населення, ствольна артилерія та авіація Росії працювала по мирних мешканцях,

– розповів "Цезар".

Добровольці вшанували пам'ять загиблих і заявили, що ще повернуться додому. У РДК та легіоні "Свобода Росії" натякнули, що їх чекають й інші російські міста – І Бєлгород, і Москва, і Владивосток.

Російське міноборони заявляло про "розгром диверсантів"

У звичній кремлівській риториці, російське міноборони заявило про "шалені втрати диверсантів". Про "фантастичні знищення націоналістів" пропагандисти голосно розповідали росіянам. Ба більше, кремлівські посіпаки навіть створили "статистику втрат".

Так, пропагандисти вигадали, що буцімто знищили:

70 осіб;

4 БМП;

5 пікапів.

І поки пропагандисти істерять про "розгром диверсантів", російські добровольці продовжують свою операцію з демілітаризації Бєлгородської області. "Звільнення" регіону триває лише другий день, але за цей час бійці "затрофеїли" чимало техніки.

Зокрема, командир РДК на ім'я Денис з позивним "Вайт Рекс" розповів, як вдалося захопити БТР путінських військовослужбовців. За його словами, під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи й одного полоненого. Також добровольці отримали стрілкову зброю та антидронову рушницю.

Ми не йшли туди за трофеями. Ми йшли туди виконувати наше бойове та політичне завдання. Ну а те, що у нас вийшло (взяти трофеї – 24 Канал) – це чудово. Це був лише початок,

– сказав "Вайт Рекс".