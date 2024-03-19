Російські добровольці виконали вже три завдання: Світан сказав, що їм не під силу

Бійці РДК, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону вже виконали важливі завдання свого рейду. Хоча залишається одна опція, яку виконати вони не зможуть.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, що російські добровольці успішно просуваються далі. Це дасть можливість їм зміцнити свої сили та повернутись в Україну для продовження боротьби.

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Виконані завдання

Світан виділив завдання російських добровольців, які вони вже виконали:

зробити шкоду;

розкрити вогневі точки противника та знищити їх;

привернути уваги росіян на те, що боротьба триває.

Зараз рейд відбувається на території Росії, але коли вони (російські добровольці – 24 Канал) вирішать повернутися в Україну, то покажуть зміцнення своєї сили,

– розповів експерт.

Також Світан зауважив, що відбувається процес кластеризації, наприклад, більшість Сибірського батальйону – це якути та буряти.

Що не вдасться зробити

Російський добровольчий корпус було створено влітку 2022 року. У ньому служать колишні російські військові та спецпризначенці, які не погоджуються з диктатурою Путіна. РДК брав участь у боях в Ірпені, на Харківщині, Миколаївщині, Донеччині та Запоріжжі.

Світан зазначив, що російські добровольчі батальйони не зможуть відтягнути російські війська від лінії фронту. Натомість на них в Росії чекатиме росгвардія.

"Відтягнути якомога більше російських військових від лінії фронту, найімовірніше, не вийде. Росіяни будуть намагатись зупинити добровольців силами росгвардії. Такої опції, як зняття сил з лінії фронту, Кремль нам не запропонує", – прокоментував Світан.

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