Російські ДРГ маневрують між островами у Дніпрі й тримаються лівого берега, – Гуменюк
Росіяни продовжують запускати свої диверсійно-розвідувальні групи з лівобережжя Херсонської області. Зокрема, окупанти маневрують на човнах між островами у річці Дніпро.
Про це в ефірі телемарафону розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що ці ДРГ активно знищують наші захисники, передає 24 Канал.
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Окупанти застосовують свої човни у річці Дніпро
Гуменюк наголосила, що українська армія продовжує нищити окупантів на Півдні України. Зокрема, наші захисники ліквідовують у тому числі російські диверсійно-розвідувальні групи, які вони направляють на човнах вздовж узбережжя Дніпра.
Тримаються вони все ж таки вздовж лівого узбережжя і маневрують серед островів. Нападів на правий берег вони не застосовують,
– підкреслила речниця.
Вона також зазначила, що фактично щодня українські військові фіксують маневрування човнів окупантів, але, за словами Гуменюк, воно більше пов'язане з логістикою росіян і їхніми намаганнями врятувати своїх побратимів, кого позалишали, або поранили на островах.
"Це нечисленні групи, тому що вони не можуть використовувати планомірні військові катери на цьому напрямку", – розповіла вона.
Наостанок Гуменюк наголосила, що для своєї диверсійно-розвідувальної діяльності окупанти здебільшого використовують відтиснуті у цивільного населення лівобережжя Херсонської області надводні плавзасоби.
Україна не вперше нищить окупантів на човнах у Дніпрі
- Наталія Гуменюк 9 жовтня розповіла, що українські захисники змогли знищити 7 човнів російських загарбників. Вони намагалися маневрувати у Дніпрі й проводити свою підривну діяльність.
- Гуменюк також наголосила, що по правобережжю Херсонської області росіяни посилили своє авіабомбардування. Таким чином росіяни намагаються імітувати свою активність і тиснути на цивільне населення й військових.
- Водночас речниця ОК "Південь" зазначила, що наразі наступ російської армії з правого берега на лівий – не розглядають. Адже наші військові зробили щільну оборону, щоб протидіяти ворожим військовим просуванням.