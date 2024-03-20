Іноді прориваються: Семеніхін розповів, як діють ворожі ДРГ на Сумщині

Від початку 2024 року у Сумській області посилилась активність російських ДРГ. Вони заходять у різний спосіб, різними групами. Це спроби влаштувати диверсію.

Диверсії потрібні окупантам, щоб не дати можливості українським захисникам оборонятися. Про це 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

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"Їхня основна мета – це зробити навіть не розвідку, а якусь диверсію. Їм цікаво закласти міну, може підірвати якийсь наш автомобіль або якусь нашу техніку. Одна міна, яка спрацювала по якійсь нашій техніці, вже сковує певні дії наших військових", – пояснив він.

Наші сапери мають відпрацювати територію, щоб знайти, чи є ще якась міна. Це на годину чи на день сковує дії Сил оборони. У такий спосіб росіяни намагаються не дати наших бійцям можливості оборонятися. Однак українські захисники набралися досвіду у боротьбі з ворожими ДРГ.

Чи може ворог прорвати кордон

Артем Семеніхін зазначив, що на території Росії зараз немає такого угруповання, яке б хоч якось загрожувало вторгненням на північ України. Там є російські курсанти, які приїжджають навчатися працювати на артилерії, мінометах, САУ і так далі.

Зараз у них немає на кордоні стільки сил, щоб прорвати кордон. Щоб спробувати прорвати кордон із Сумщиною, треба мінімум сотня тисяч окупантів. Бо ми досить сильно укріпилися. Уявіть, якщо там їх всього 500 тисяч, то 100 тисяч зняти – це просто оголити десь фронти. Тому це поки, на мою думку, нереально, щоб вони сюди зайшли,

– переконаний він.

Мер Конотопа закликав не піддаватися паніці, не вестись на дезінформацію та довіряти лише офіційним джерелам.

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