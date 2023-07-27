Ворог масово застосовує "Ланцети" на фронті: як ЗСУ віртуозно протидіють російським дронам

Російські окупанти масово використовують ударні дрони "Ланцет". Ворог прив'язує боєприпас до розвідувального безпілотника "Орлан". У випадку виявлення позицій ЗСУ загарбники направляють туди "Ланцети", коригуючи рух з дрона.

Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, ЗСУ майстерно борються з російськими безпілотниками.

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Як ЗСУ борються з дронами ворога

Федоренко зазначив, що Сили оборони за допомогою радіоелектронної розвідки виявляють на випередження розвідувальні безпілотники росіян, що свідчать про те, що незабаром має летіти ударний дрон. Достатньо потужно працюють наші системи ППО та РЕБ.

Сили оборони навчилися приземляти розвідувальні дрони і застосовувати їх проти ворога. Також ведеться маскування позицій, облаштування, щоб навіть якщо росіяни і змогли пройти повітряний простір, запустити безпілотник "Ланцет" ударного типу дії, то при ураженні наших позицій втрати були мінімальні,

– пояснив він.

Військовий підкреслив, що на Донецькому та Луганському напрямках окупанти переважають у кількості дронів, але не у якості. Сили оборони показують значно більший результат.

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