Падіння російських БпЛА у Румунії та Латвії: у Білому домі відреагували на дії Кремля

Минулими вихідними російські ударні БпЛА порушили повітряний простір Румунії та Латвії. На цю ситуацію відреагували у Білому домі.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що це в черговий раз демонструє небезпеку, яка є результатом дій Путіна. Він також додав, що Вашингтон робить усе можливе, аби зміцнити Україну.

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Яка реакція США на російські дрони в Румунії та Латвії

Кірбі зазначив, що російські БпЛА не просто перетнули кордон країн-членів НАТО, але й впали на їх території.

Це, на жаль, не нове явище, яке сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або фрагменти безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої та падають на території сусідньої країни,

– зазначив він.

Кірбі додав, що США уважно стежать за подібними інцидентами. Він також зазначив, що американський уряд постійно комунікує із союзниками та партнерами з цього приводу.

"Але це лише підкреслює небезпеку, яку війна пана Путіна в Україні спричинила для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінився, не зміниться, а вже змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе", – наголосив Кірбі.

До слова, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що російські дрони почали падати на території НАТО через бездіяльність країн-членів Альянсу. Він підкреслив, що його країна підтримає "рішучу відповідь" союзників.