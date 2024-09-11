Боротьба за небо, – Латушко пояснив, на що Лукашенка провокують російські дрони

Російські дрони, які летять в Україну, вже не вперше за останній час залітають на територію Білорусі. Владімір Путін з Алєксандром Лукашенком хоч і домовлялись про співпрацю та підтримку з боку Білорусі, однак до такого самопроголошений президент не був готовий.

Про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник антикризового управління Павло Латушко, зауваживши, що між Росією та Білоруссю відбувається боротьба за небо. Лукашенку доводиться придумувати різні версії походження дронів, аби не здійснювати протест.

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На що Лукашенка провокують російські дрони

Заступник керівника пояснив, що найлогічніше пояснення, яке б міг придумати самопроголошений президент Білорусі – це ефективність роботи українських РЕБ, які, буцімто, збивають з курсу російські безпілотники і в такий спосіб вони залітають на територію Білорусі. Однак пояснити це він не може, адже це не правда. Тому Білорусь придумує різні версії.

Лукашенко не може визнати, що дрони є російськими, адже тоді йому потрібно б було здійснити протест.

Зараз йде боротьба за небо над Білоруссю. Боротьба між Путіним та Лукашенком. Путін вважає, що це територія, яку він може використовувати у військових цілях, а Лукашенко намагається довести, що це все ж його територія,

– наголосив Латушко.

За його словами, російський та білоруський диктатори домовились, що Білорусь буде здійснювати погрози з боку свого кордону для України та країн НАТО, а також допомагати Росії з озброєнням та обходом санкцій. Про російські ж дрони над Білоруссю Лукашенко не домовлявся.

Для Лукашенка існує такий наратив, що "він забезпечить мирне небо над країною, війни немає, бо ж є "Лукашенко"". Однак війни немає, бо білоруський народ її не хоче, Лукашенко боїться реакції білорусів. З іншого боку, він вже приніс війну до Білорусі, забезпечуючи підтримку російської агресії,

– пояснив заступник керівника.

Зверніть увагу! Щонайменше 7 "Шахедів" і один розвідувальний БпЛА типу Supercam залетіли на територію Білорусі в ніч проти 7 серпня. Протягом усієї ночі у небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти.