Дивна реакція: як можна покарати Росію за провокації з дронами на території країн Європи

Російські дрони все частіше залітають в повітряний простір країн НАТО. Однак рішучої реакції та плану майбутніх дій від Альянсу немає.

Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що армії НАТО не вистачає впевненості. Єдиним ж способом покарати країну-агресорку є дозвіл для України завдавати удари вглиб її території.

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Як можна покарати Росію за провокації з дронами на території країн Європи

За словами політолога, головного чинника, якого зараз не вистачає армії НАТО – хоробрості. Вони мають усе – літаки, снаряди, артилерія, танки й т. д., але російські дрони з вибухівками вони не збивають.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс дорікнув країнам, що їхня бездіяльність призвела до безперешкодного падіння засобів на території країн Альянсу. Він робить правильні заяви, але їх повинні висловлювати і його колеги з Франції, Німеччини, Британії та США.

Поки що вони ці заяви не роблять, але я думаю, що це питання часу. Дуже часто країни Балтії стають "потягом" правильних політичних рішень НАТО,

– зазначив Давидюк.

Зверніть увагу! Російські дрони залітали на територію Румунії, а також Латвії. Крім цього, польські військові завершили 10-денні пошуки ймовірного "Шахеда", який міг впасти на території країни, але жодних слідів не знайшли.

Поки в Європу все частіше залітають безпілотники Росії, Владімір Путін, за словами політолога, дзвонить і каже, що "вони це роблять не спеціально та випадково". Однак це зрозуміло, що це брехня та блюзнірство, які потрібно карати.

Міністр оборони Британії Джон Гілі сказав просту річ – якщо Росія продовжуватиме так робити (малось на увазі обстріли України КАБами, але можемо додати і обстріли ЄС), треба Україні дати добро бити вглиб самої Росії,

– підкреслив Давидюк.