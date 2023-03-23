Ордер – початок кінця Путіна: росіяни бояться і можуть "здати" господаря
Новина про ордер для Владіміра Путіна від Міжнародного кримінального суду вже змінила оточення диктатора. Воно усвідомлює, що цілком реально може опинитися на лаві підсудних і відповідати за всі злочини.
Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився політолог Олег Лісний. Він зазначив, що Захід побачив чим насправді є Росія.
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Довгий час путінське оточення було безкарним, зазначає політолог. Росію не покарали за Грузію у 2008 році, анексію Криму і вторгнення в Україну. Так звані "еліти" дивилися на Захід, як на слабаків. Утім, зараз ситуація змінилися.
"Зараз Захід розбив рожеві окуляри об асфальт і побачив, хто перед ним є. Тому оточення теж розуміє, що ордер – початок кінця Путіна", – відзначив Лісний.
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Путін не вічний – хто відповідатиме за нього
За словами політолога, ордер для Путіна – процес незворотній і його не можна закрити якимось корупційним шляхом, як це зазвичай роблять в Росії. Ще більше хмизу в багаття підкидає розуміння, що Путін – не вічний, а відповідати за його діяння доведеться саме його посіпакам.
Вони бачать свою долю і їм страшно, але не дуже. Бо вони б щось робили з цим новітнім Гітлером. Але час є. Він покаже дуже багато щурів, які бігтимуть з цього корабля до США, на Захід, щоб розповісти таємниці, аби не сидіти поряд з Путіним на одній лаві підсудних в трибуналі,
– резюмував Олег Лісний.
Путін, ордер та "еліти": результати
- Гаазький ордер кремлівському диктатору значно зіпсував плани російських еліт – їхній господар став для них токсичним.
- Російські еліти ховають за своєю істерикою "ордер не має значення" страх. Образ Путіна, як "генія геополітики" розсипається на очах.
- Фанати Путіна теж не в захваті від нього – 24 Канал зібрав усі деталі про зміну настроїв в російських колах.