Розуміють помилку Путіна: еліти в Росії виходять на контакт з розвідкою заради гарантій безпеки

Багато представників так званої російської еліти усвідомлюють помилку Владіміра Путіна розпочати війну проти України. Заради свого вижвання після перемоги України вони вже намагаються домовитися про гарантії безпеки для себе.

Про це сказав речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи те, чи залишиться з Путіним його оточення, коли диктатор ослабне. Юсов пояснив, що в Росії є різні люди з різною мотивацією.

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Оточення Путіна розуміє, що фінал для Росії буде трагічним

Він зазначив, що дехто з так званої еліти намагається шукати варіанти власного порятунку.

"Є різні люди з різною мотивацією. Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це була колосальна помилка і злочин, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", – сказав Юсов.

Речник ГУР МО зазначив, що такі росіяни намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки

Поки що, не боротьби за іншу країну, а йдеться про власну безпеку і бізнес. Намагаються виходити на контакти і домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є,

– заявив він.

Юсов порадив Путіну і його найближчому оточенню передивитися комедію "Смерть Сталіна". "Там дуже повчально: багато аналогій з сучасною Росією і до чого їм слід готуватися", – резюмував представник української розвідки.

У Росії росте невдоволення

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Через це у Росії зросло невдоволення тим, що відбувається.

Раніше Андрій Юсов розповів, що навколо Путіна "звужується коло" – російський диктатор стає все більш токсичним. Причому, як для зовнішнього світу, так і для оточення.

За словами Юсова, у Росії розпочався пошук наступника Путіна і шукає його вже не кремлівський диктатор.