Стане початком краху режиму Путіна: що спонукатиме "еліти" до повалення диктатора

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна обов'язково звільнятиме Крим, бо "це єдиний шлях убезпечитися від агресивного сусіда". Ймовірніше, це відбудеться військовим шляхом і саме ця подія стане початком краху режиму всередині Росії.

Таку думку 24 Каналу відзначив російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. Він додав, що без краху теперішнього режиму в Росії і зміни влади не буде й кінця війни.

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Значення Криму

Крим має сакральне значення безпосередньо для Владіміра Путіна і його втрата означатиме його повну поразку. Тут виникне питання особистої безпеки диктатора, щоб вижити.

"Війна у 2014 році, принаймні на думку російських "еліт", почалася через анексію Криму. І коли Путін не зможе втримати його, це означатиме, що він не може утримати нічого. Він втрачатиме російські старі так звані території", – відзначив опозиційний політик.

Ілля Пономарьов про крах всередині Росії: дивитись відео

Утім, наразі російські так звані "еліти" не планують жодних дій, щоб пришвидшити зміну влади в Росії, вважає Пономарьов. Вони банально бояться за свої життя.

Думати про це можна, але коли почнуться розмови – це вже небезпека, бо ніхто не знає хто кого зрадить і коли донесе. Тому усе відбудеться в останній момент,

– пояснив він.

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