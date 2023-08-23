Стане початком краху режиму Путіна: що спонукатиме "еліти" до повалення диктатора
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна обов'язково звільнятиме Крим, бо "це єдиний шлях убезпечитися від агресивного сусіда". Ймовірніше, це відбудеться військовим шляхом і саме ця подія стане початком краху режиму всередині Росії.
Таку думку 24 Каналу відзначив російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії Ілля Пономарьов. Він додав, що без краху теперішнього режиму в Росії і зміни влади не буде й кінця війни.
Дивіться також Крим будемо звільняти, найімовірніше, військовим шляхом, – Данілов
Значення Криму
Крим має сакральне значення безпосередньо для Владіміра Путіна і його втрата означатиме його повну поразку. Тут виникне питання особистої безпеки диктатора, щоб вижити.
"Війна у 2014 році, принаймні на думку російських "еліт", почалася через анексію Криму. І коли Путін не зможе втримати його, це означатиме, що він не може утримати нічого. Він втрачатиме російські старі так звані території", – відзначив опозиційний політик.
Ілля Пономарьов про крах всередині Росії: дивитись відео
Утім, наразі російські так звані "еліти" не планують жодних дій, щоб пришвидшити зміну влади в Росії, вважає Пономарьов. Вони банально бояться за свої життя.
Думати про це можна, але коли почнуться розмови – це вже небезпека, бо ніхто не знає хто кого зрадить і коли донесе. Тому усе відбудеться в останній момент,
– пояснив він.
Позиції Владіміра Путіна: останні новини
- В Росії великі проблеми з економікою – рубль досяг свого історичного мінімуму. Ці проблеми можуть значно вплинути і не диктатуру Путіна.
- Путін не здатний представляти Росію на міжнародній арені. Через ордер МКС він фактично не може залишити межі країни. Залишається під питанням і його поїздка до Туреччини.
- Російські так звані "еліти" не задоволені такими процесами, оскільки диктатор більше не може захищати їхні бізнеси за кордоном. Тому за будь-якої зручної нагоди вони готові будуть зрадити Путіна.
- Сам російський президент може бути тригером до розколу "великої держави". Він може робити все, щоб коли втратить владу, території Росії розділилися.