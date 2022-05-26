Російські "елітні" десантники провалили мінімум 3 операції в Україні, – розвідка назвала причини
Джерело:твітер розвідки Британії
Росія від початку повномасштабного вторгнення залучала до боїв Україні "елітні" підрозділи своїх десантників. Зокрема, саме вони мали наступати на Київ через аеродром Гостомель у березні.
Однак, як сказали британські розвідники, успіху російські ВДВшники не мали. І на це є декілька причин.
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Що варто знати про "елітні" підрозділи десанту
У розвідці Британії розповіли, що повітряно-десантні війська Росії активно залучили у кількох помітних тактичних операціях ще з початку російського вторгнення. Мовиться про:
- спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні,
- зупинку руху на осі Ізюма з квітня,
- а також нещодавні невдалі та дорогі переправи через річку Сіверський Донець.
Варто пояснити, що підрозділи ВДВ в основному складається з професійних солдатів-контрактників. Його члени мають елітний статус і отримують додаткову оплату. ВДВ використовувався на місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки.
Однак невдачі Росії на території України свідчать про:
- стратегічне неправильне управління цим потенціалом,
- нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі,
Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил,
– пояснили розвідники.
Там додали, що нездатність передбачити опір українців і подальше самовдоволення російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії.
Яка ситуація зараз на фронті
Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.
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