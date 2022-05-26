Російські "елітні" десантники провалили мінімум 3 операції в Україні, – розвідка назвала причини

Росія від початку повномасштабного вторгнення залучала до боїв Україні "елітні" підрозділи своїх десантників. Зокрема, саме вони мали наступати на Київ через аеродром Гостомель у березні.

Однак, як сказали британські розвідники, успіху російські ВДВшники не мали. І на це є декілька причин.

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Що варто знати про "елітні" підрозділи десанту

У розвідці Британії розповіли, що повітряно-десантні війська Росії активно залучили у кількох помітних тактичних операціях ще з початку російського вторгнення. Мовиться про:

спробу наступу на Київ через аеродром Гостомель у березні,

зупинку руху на осі Ізюма з квітня,

а також нещодавні невдалі та дорогі переправи через річку Сіверський Донець.

Видання The New York Times опублікувало видовищні фото, які підтверджують, що переправа у Білогорівці стала могилою для 400 росіян.

Варто пояснити, що підрозділи ВДВ в основному складається з професійних солдатів-контрактників. Його члени мають елітний статус і отримують додаткову оплату. ВДВ використовувався на місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки.

Однак невдачі Росії на території України свідчать про:

стратегічне неправильне управління цим потенціалом,

нездатність Росії забезпечити перевагу в повітрі,

Неправильне використання ВДВ в Україні показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвели до незбалансованості загальних сил,

– пояснили розвідники.

Там додали, що нездатність передбачити опір українців і подальше самовдоволення російських командирів призвели до значних втрат у багатьох елітних підрозділах Росії.

Яка ситуація зараз на фронті

Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по об'єктах інфраструктури на території України.

Українські військові продовжують титанічно протистояти російській агресії. Упродовж минулої доби окупанти намагалися штурмувати Донбас і Південний напрямок, але всі їхні намагання звелися нанівець.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував фейк, який стосується "відрізаної Луганщини". Він наголосив на тому, що траса Лисичанськ – Бахмут, яку називають "дорогою життя", контролюється українськими військовими. Водночас варто розуміти, що окупанти її нещадно прострілюють. Кілька днів тому окупанти вже намагалися вийти на цю трасу. Тоді, повідомили у Генштабі, вони зазнали значних втрат.

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