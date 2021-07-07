Російські гакери атакували сервери Республіканської партії США, – ЗМІ

Гакери атакували інтернет-мережу Республіканської партії США. їх пов'язують з Росією.

Кажуть, що в приблизно в той час пов'язана з Росією злочинна група розв'язала масштабну атаку. Американське видання посилається на свої джерела.

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Хто стоїть за кібератакою

За кібератакою ймовірно стоїть угрупування, відоме під назвами як ART29 або ж Cozy Bear. Ця група, за даними американської розвідки, є підрозділом російського Головного розвідувального управління.

Цього разу для проникнення в мережу Республіканської партії зловмисники використали слабкі місця системи компанії Synnex. Вона надає мережеві послуги республіканцям. Невідомо, які дані гакери переглядали або викрадали.

Що відомо про потенційних злочинців

У 2016 році вони зламали сайт Демократичної партії США і викрали конфіденційне листування членів партії.

Ще цих кіберзлочинців вважають відповідальними за напад на програмне забезпечення компанії SolarWinds. Тоді російські гакери змогли отримати доступ до 9 американських міністерств і відомств.

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Що кажуть у партії

Представники Нацкомітету Республіканської партії заперечили злам своїх комп'ютерних систем. Однак після публікації цієї історії керівник апарату заявив, що дізнався, що сторонній постачальник Synnex Corp. був порушений.

"Microsoft повідомила нам, що один із наших провайдерів, Synnex, міг бути викритий. Немає ознак того, що RNC зламали або якусь інформацію викрали. Ми розслідуємо справу і повідомили про це Департамент національної безпеки та ФБР", – сказав речник Нацкомітету республіканців Майк Рід.

В Республіканській партії заявили, що поки не виявили значних збитків чи втрати важливих даних. Вони негайно заблокували весь доступ облікових записів.

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