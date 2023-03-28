Бізнес по-генеральськи: як в Росії заробляють на війні і борються за посади

В Росії відбувається ротація генералів. Так, Рустама Мурадова звільнили з посади командувача угрупуванням військ "Схід". Таким чином у ворога "змінюється апаратна, а не щось на полі бою". І це головне.

Вважає політтехнолог Михайло Шейтельман. В ефірі 24 Каналу він розповів, як російські генерали влаштували бізнес на війні та ділять величезні гроші.

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Заробляють на утилізації трупів

Війна – наразі найбільший бізнес в Росії. Навіть "Нафтогаз" відійшов на другий план, вважає політтехнолог. Росіяни ділять величезні гроші та ресурси, які йдуть на мобілізацію, утилізацію трупів, ремонт техніки, яку українські військові десятками знищують за добу.

"Там найбільша корупція і наразі йде боротьба між генералами, хто які місця займає і хто що буде "пиляти" в буквальному та переносному сенсі. Ось у цьому справа, а не в тому, що вони хочуть покращити стан справ на полі бою", – прокоментував ситуацію з ротацією генералів спікер.

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За ситуацію на полі бою відповідають безпосередньо Шойгу та Герасимов. Якщо б останнього, наприклад, змінили, то можна було б припустити, що щось трапилося, підкреслив експерт.

Справа генералів після війни

Чи будуть карати генералів після поразки Росії і по закінченню війни – Михайло Шейтельман дав чітку відповідь.

Поки є Путін – буде й війна. А не буде Путіна – які справи генералів? Хто буде їх відкривати? Один на одного точно ні. Є такий вислів: війна спише. От кінець Путіна все спише, в тому числі й для генералів. У них є ризики зараз, а не після,

– резюмував він.

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