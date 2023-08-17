Збиті Ка-52 не літали б без іноземних компонентів, – Єрмак про необхідність нових санкцій

Українські військові продовжують нищити російську техніку на усіх напрямках фронту. Проте набагато простіше було б, якби ворог не мав доступу до технологій та не міг її виготовляти.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що два збитих російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів. Він зазначив, що військові говорять, що росіяни використовують їх, щоб мати перевагу в повітрі і завдавати ударів по позиціях Сил оборони.

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Гвинтокрили містили західні запчастини

За інформацією Єрмака, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії.

Зокрема, мовиться про чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки Росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти.

"Ми вивчаємо шляхи, завдяки яким Росія отримує ці компоненти в обхід санкцій. Працюємо з Урядами країн та компаніями-виробниками, щоб обмежити російський ВПК", – написав Єрмак.

Група Макфола-Єрмака вже надавала цю інформацію партнерам. Частково її відобразили у санкціях, але їх потрібно більше.

Єрмак переконаний, що російський ВПК не повинен мати доступ до технологій.

Збивати Ка-52 – це чудово. Але набагато краще – позбавити Росію можливостей його виробляти,

– написав він.

Збиття літаків Ка-52