Чорне море йому не раде, – Гуменюк про корабельне угруповування росіян біля Криму

27 серпня 2023, 09:46
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Нині у Чорному морі корабельне угруповування росіян складається з 12 одиниць. Тому існує загроза обстрілів не лише з повітря, а й з моря.

Й хоча у Чорному морі погіршується погода й роздувається шторм, проте загроза зберігається. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Ракетоносії продовжують чергування у морі

Гуменюк наголосила, що загроза ракетних обстрілів є не лише з повітря, а й з моря, адже ракетоносій продовжує бойове чергування у Чорному морі. При цьому корабель окупантів здійснив маневр і перейшов з Азовського моря у Чорне.

За словами Гуменюк, ракетоносій кілька діб стояв в Азовському морі. Саме звідти росіяни й завдали ракетних ударів по Одещині.

Зараз він повернувся у Чорне море, але воно йому не раде. Тому що у Чорному морі роздувається шторм і погода погіршується,
– заявила Гуменюк.

З усім тим, корабельне угруповування росіян в акваторії Чорного моря складається з 12 одиниць і вони всі продовжують бойове чергування. Вони розосереджені саме у тому районі, який досі вважають для себе більш-менш безпечним – ближче до південно-східного узбережжя Криму у напрямку Новоросійська.

Яка ситуація в акваторії морів: останні новини

  • Росія 22 серпня вперше вивела на бойове чергування новий ракетоносій "Циклон". В ОК "Південь" наголосили, що цей корабель не проходив випробувань, але окупанти все одно його вивели у море. Загалом залп "Калібрів" збільшився до 20 ракет. 
  • Нещодавно, 25 серпня, ворог вперше атакував територію України з акваторії Азовського моря. Цілю росіян була портова інфраструктура Одещини. 
  • Загалом продовжує маневрувати 10 кораблів у Чорному морі та два – в Азовському морі, один з яких ракетоносій. За словами Гуменюк, мовиться про малий ракетний корабель типу "Буян". Наявність ракетоносіїв в Азовському морі Гуменюк пояснює тим, що у Чорному окупантам лячно. Крім того, це може свідчити про намагання обійти системи ППО. 

Автор: Анжеліка Байбак