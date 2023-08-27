Чорне море йому не раде, – Гуменюк про корабельне угруповування росіян біля Криму

Нині у Чорному морі корабельне угруповування росіян складається з 12 одиниць. Тому існує загроза обстрілів не лише з повітря, а й з моря.

Й хоча у Чорному морі погіршується погода й роздувається шторм, проте загроза зберігається. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.

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Ракетоносії продовжують чергування у морі

Гуменюк наголосила, що загроза ракетних обстрілів є не лише з повітря, а й з моря, адже ракетоносій продовжує бойове чергування у Чорному морі. При цьому корабель окупантів здійснив маневр і перейшов з Азовського моря у Чорне.

За словами Гуменюк, ракетоносій кілька діб стояв в Азовському морі. Саме звідти росіяни й завдали ракетних ударів по Одещині.

Зараз він повернувся у Чорне море, але воно йому не раде. Тому що у Чорному морі роздувається шторм і погода погіршується,

– заявила Гуменюк.

З усім тим, корабельне угруповування росіян в акваторії Чорного моря складається з 12 одиниць і вони всі продовжують бойове чергування. Вони розосереджені саме у тому районі, який досі вважають для себе більш-менш безпечним – ближче до південно-східного узбережжя Криму у напрямку Новоросійська.

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