Чорне море йому не раде, – Гуменюк про корабельне угруповування росіян біля Криму
Нині у Чорному морі корабельне угруповування росіян складається з 12 одиниць. Тому існує загроза обстрілів не лише з повітря, а й з моря.
Й хоча у Чорному морі погіршується погода й роздувається шторм, проте загроза зберігається. Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Ракетоносії продовжують чергування у морі
Гуменюк наголосила, що загроза ракетних обстрілів є не лише з повітря, а й з моря, адже ракетоносій продовжує бойове чергування у Чорному морі. При цьому корабель окупантів здійснив маневр і перейшов з Азовського моря у Чорне.
За словами Гуменюк, ракетоносій кілька діб стояв в Азовському морі. Саме звідти росіяни й завдали ракетних ударів по Одещині.
Зараз він повернувся у Чорне море, але воно йому не раде. Тому що у Чорному морі роздувається шторм і погода погіршується,
– заявила Гуменюк.
З усім тим, корабельне угруповування росіян в акваторії Чорного моря складається з 12 одиниць і вони всі продовжують бойове чергування. Вони розосереджені саме у тому районі, який досі вважають для себе більш-менш безпечним – ближче до південно-східного узбережжя Криму у напрямку Новоросійська.
Яка ситуація в акваторії морів: останні новини
- Росія 22 серпня вперше вивела на бойове чергування новий ракетоносій "Циклон". В ОК "Південь" наголосили, що цей корабель не проходив випробувань, але окупанти все одно його вивели у море. Загалом залп "Калібрів" збільшився до 20 ракет.
- Нещодавно, 25 серпня, ворог вперше атакував територію України з акваторії Азовського моря. Цілю росіян була портова інфраструктура Одещини.
- Загалом продовжує маневрувати 10 кораблів у Чорному морі та два – в Азовському морі, один з яких ракетоносій. За словами Гуменюк, мовиться про малий ракетний корабель типу "Буян". Наявність ракетоносіїв в Азовському морі Гуменюк пояснює тим, що у Чорному окупантам лячно. Крім того, це може свідчити про намагання обійти системи ППО.