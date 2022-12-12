Російські кораблі опинились у льодовій пастці на Байкалі: видовищне відео

Російські кораблі спіткала карма. Через погодні умови вони опинились у пастці – вони замерзли на Байкалі.

На озері Байкал в Росії стався шторм 12 грудня. Він застав зненацька кораблі.

Читайте також У Татарстані масштабна пожежа у промзоні: горять 10 тисяч квадратних метрів

Кораблі скував лід

Відтак стихія покрила судна товстою крижаною кіркою. Відео, оприлюднені в мережі, нагадують фільм зі сфери фантастики. Шкода лиш, що згодом кораблі розмерзнуться.

Замерзлі кораблі на Байкалі: відео

Раніше ЗМІ писали, що на Байкалі розгулявся шторм. Пориви вітру сягали до 30 метрів за секунду.

У Чорне море не виходять кораблі з "Калібрами"

Зранку 12 грудня в Чорному морі не було жодного корабля-носія крилатих ракет "Калібр". Натомість на бойовому чергуванні перебувало 8 ворожих кораблів.

В ОК "Південь" пояснювали, що навіть природа допомагає Україні, адже море у Чорному морі теж був сильний шторм, що заважало окупантам. Стихія сягала 4 – 5 балів, що означало доволі сильну негоду. Тому ракетоносці перебувають у пунктах базування.

Однак повністю покладатись на погоду не варто, бо ворог може запускати ракети й звідти. Крім того, аби вивести ракетоносці та створити залп, окупантам треба всього кілька годин.