Російські літаки повторять танкову катастрофу під Вугледаром, – Піонтковський

Росіяни накопичують авіацію неподалік українського кордону. Однак в російської авіації є всі шанси повторити сценарій танкової катастрофи під Вугледаром.

Про це 24 Каналу розповів російський публіцист і опозиціонер із США Андрій Піонтковський. Він припустив, що на Заході знають більше про стан російського війська, тому дещо змінили риторику щодо Росії.

Дивіться також Байден відвідав Київ: все, що відомо про візит президента США в Україну

За словами Піонтковського, тиждень тому змінилася тональність в ставленні західного керівництва та військових розвідок до Владіміра Путіна. Він згадав, як 16 лютого під час засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін говорив про російську армію як про "таку собі шайку".

Тоді Ллойд наголосив, хоч Росії вдалося зібрати 300 тисяч мобілізованих, але вони погано оснащені, погано озброєні і зовсім не підготовлені.

Опозиціонер переконаний, що дозвіл Служби безпеки на поїздку Джозефа Байдена до України свідчить, що в західній розвідці мають дещо більше інформації про ворога.

Чому західна риторика змінилася

Піонтковський згадав, як ще 10 днів тому американська розвідка попереджувала, що Росія буде масштабно наступати, не навалою, як завжди, а використовуватиме велику кількість танків та літаків.

Натомість опозиціонер вважає, що зміна західної риторики спровокована російською танковою катастрофою під Вугледаром.

Піонтковський про зміну в риториці заходу: дивитись відео

Російська авіація неподалік кордонів

Зараз відомо, що Путін сконцентрував всю наявну російську авіацію неподалік кордонів з Україною.

Він готує психічну воєнно-повітряну атаку кількома хвилями,

– зауважив мовець.

Перша хвиля – це самовбивці, японські камікадзе. Вони повинні будуть виявити всі позиції української ППО і загинути. Наступна хвиля має спробувати зруйнувати українську ППО. А далі, як в Сирії, росіяни хочуть безкарно бомбити фугасними бомбами міста, повідомив Піонтковський.

Це розказали нам закордонні розвідки і сказали, що звісно, цей ідіотський план провалиться і закінчиться також повітряною катастрофою, якою була танкова атака під Вугледаром,

– додав Піонтковський.

Росіяни стягують авіацію неподалік українського кордону