Російські літаки вдарили фосфорними бомбами по Зміїному: Залужний показав відео

Ввечері 1 липня російські літаки скинули на острів Зміїний фосфорні бомби. Су-30 вилетіли з аеродрому Більбек.

Відео удару опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він зазначив що керівництво Росії не дотримується навіть задекларованих заяв про так званий "жест доброї волі".

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Бомбардували Зміїний 2 літаки Су-30

Головнокомандувач Збройних Сил зазначив, що атаку на Зміїний здійснили 2 літаки Су-30 з аеродрому Більбек. Було 2 удари по острову, на якому окупанти начебто завершили виконання завдань.

Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти,

– зауважив Залужний.

При цьому генерал не оминув нагоди відзначити так звану "майстерність" "другої армії світу". Залужний написав, що єдине в чому противник послідовний – це "влучність". Справді, на відео видно, що росіяни "промазали" і деякі з бомб просто по острову не потрапили.

Дивіться відео атаки на Зміїний:

Напередодні росіяни покинули острів

Зазначимо, що 30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські війська покинули Зміїний. Це сталось після того, як ЗСУ провели успішну військову операцію щодо вогневого ураження острова.

Згодом цю інформацію підтвердили і в російському міністерстві оборони. Проте там це пояснили щонайменше дивно: мовляв, це такий "жест доброї волі", аби "не заважати гуманітарним коридорам" з вивезення зерна.

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У МВС кажуть, що росіяни ще робитимуть спроби повернутись на острів, проте в окупантів нічого з цього не вийде.

В Одеській ОВА наголосили, що тепер Одещина повністю звільнена від російських військ. Наразі фізичний контроль над Зміїним ЗСУ не встановлюватимуть.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що звільнення острова змінює ситуацію в Чорному морі.

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