Російські "мобіки" шоковані жахливою амуніцією: чому ниють цього разу
Джерело:СтратКом ЗСУ
Російські мобілізовані знову скаржаться на погану екіпіровку. Вони буквально шоковані від стану отриманих бронежилетів і касок.
Один з "мобіків" показав, як їх екіпірують у скандально відомому підмосковному центрі "Патріот". Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.
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Російські "мобіки" показали, які їм видали каски та бронежилети
Мобілізований обурений, що пластина у бронижелеті зроблена з матеріалу, схожого на кераміку. Ба більше, посередині дірка, ймовірно від удару ножем.
Уже стріляли, наскрізь усе (бронежилет – 24 канал) пробивається,
– наголосив "мобік".
До того ж росіянам видали пробиті наскрізь шоломи. Ба більше, за словами "мобіка", отриману каску можна буквально роздовбати рукою. Тож якість екіпірування в Росії просто "зашкалює".
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Огляд "висококласних" касок та бронежилетів російських "мобіків": дивіться відеоЗауважимо, що російські "мобіки" все частіше скаржаться на командирів. "Мобілізованих" кидають на війну без одягу, їжі та з іржавою зброєю. Тож "мобіки" навіть почали бунтувати.
Під Москвою "мобік" побив офіцера
- У Кубинці поблизу Москви стався конфлікт через показовий огляд військ, влаштований для керівництва. "Мобіки" різко розкритикували командирів.
- Обурений росіянин заявив, що стройовий крок, якому їх навчають, на війні аж ніяк не знадобиться. Опісля почав принижувати старшого офіцера, а далі вдарив його кулаком у груди.
- "Мобік" почав кричати, що насправді в Росії лише імітують стрільби та навчання. Призовників заставляють стріляти по вигаданій піхоті, адже навіть спеціальних мішеней нема. Та й взагалі мобілізованим нічого не видають.
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