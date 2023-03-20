Коли та де можуть кинути нових російських мобілізованих: військовий оглядач припустив 2 сценарії

Ворог зазнає значних втрат, зокрема біля Бахмута. І це змушує його проводити чергову мобілізацію. Більш ніж 40 регіонів Росії отримали вказівку, аби під виглядом перевірки облікових даних змушувати осіб призивного віку йти на службу до лав російської армії.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він підкреслив, що "згодом стоїть завдання набрати 400 – 500 тисяч людей, щоб використовувати їх на війні проти України".

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Де опиняться мобілізовані

За словами Дениса Поповича, певна частина мобілізованих може бути кинута, аби закрити прориви на напрямках наступу ЗСУ. Де саме це буде – відповідь має тільки Генштаб.

"Друга частина мобілізованих, як це відбулося восени, може бути підготовлена для якихось дій пізніше. Наприклад, на другу половину літа чи восени", – пояснив спікер.

Денис Попович про весняний контрнаступ ЗСУ: дивитись відео

Як мобілізовані впливають на бої

Нові російські мобілізовані можуть тримати оборону, але ефективно наступати – ні, вважає Попович. І це вже відбувалося на одному з напрямків.

В напрямку Сватове – Кремінна, де ми наступали до жовтня – листопада, але коли туди підкинули мобілізованих, ситуація перейшла в тактичні бої. Там просування в один та інший бік дуже невеликі і це якраз завдяки мобілізованим, які там були поставлені,

– пояснив військовий оглядач.

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