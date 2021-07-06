Російські найманці посилюють провокації на фронті, – ООС

Проросійські бойовики збільшили кількість провокацій поблизу Золотого-4. Напередодні війська окупанта здійснили низку обстрілів позицій Збройних сил України з напрямку Золотого-5, зокрема зі забороненої зброї.

Про порушення та збільшення провокації російських найманців повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

Читайте також Росія скерувала на Донбас інструкторів для підготовки диверсій, – розвідка

Бойовики посилюють провокації

Останнім часом збільшилася кількість провокацій російських найманців біля Золотого-4. Там 5 липня бойовики здійснили низку обстрілів позицій ЗСУ з напрямку Золотого-5, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Окупанти вели вогонь з такої зброї

мінометів калібру 120 і 82 міліметрів,

станкових протитанкових гранатометів,

ручних протитанкових гранатометів,

великокаліберних кулеметів,

стрілецької зброї.

Причини загострень зі сторони найманців Росії

За оцінкою української сторони у СЦКК, схожі штучні загострення найманці провокують напередодні засідань Тристоронньої контактно групи. Окупанти використовують їх як привід для подальшого блокування роботи КПВВ "Золоте" та пункту пропуску "Щастя".

Головною метою загострень є пошук бойовиками приводу для висування вимог українській стороні щодо надання додаткових гарантій безпеки, які буцімто є умовою відкриття зазначених пунктів пропуску.

Україна наголошує на тому, що КПВВ "Золоте" розташований безпосередньо на ділянці розведення, де діють безстрокові гарантії безпеки з обох сторін. Тому дії окупантів є свідомою провокацією, яка понад пів року гальмує процес відкриття КПВВ.

Інші порушення бойовиків

Біля "Золотого" російські найманці здійснюють й інші порушення. Зокрема, пов'язані з перебуванням на ділянці сторонніх людей, проведенням несанкціонованих робіт, перешкоджанням роботі БПЛА місії.

Ситуація на Донбасі: останні новини

Протягом доби 5 липня війська окупанта 9 разів порушили режим припинення вогню.

Внаслідок обстрілів бойовиків загинув майор Богдан Бродовський, заступник начальника тилу логістики 93 ОМБр Холодний Яр. Крім того, ще 3 бійців ЗСУ отримали травми, їх госпіталізували.