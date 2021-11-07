Російські найманці вбили захисника України, 2 військових – поранені

Ворожа атака забрала життя українського військовослужбовця на Донбасі. Двоє його побратимів зазнали поранень внаслідок обстрілу.

7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир'я. Протягом доби вони вже 8 разів порушували режим припинення вогню.

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Є загиблий та поранені

Внаслідок ворожого обстрілу український захисник зазнав поранення, несумісне з життям. Ще 2 бійців постраждали, але вижили. Військовим оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до лікарні. Стан здоров'я одного з них – середньої важкості, іншого – задовільний.

Де гатили проросійські бойовики:

біля Павлополя – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;

– зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів; поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

– з гранатометів різних систем і стрілецької зброї; Біля Новозванівки та Причепилівки – з мінометів калібру 120 міліметрів;

та – з мінометів калібру 120 міліметрів; у напрямку Луганського – з підствольних гранатометів;

– з підствольних гранатометів; у бік Пісків – станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики атакують позиції ЗСУ безпілотниками

Раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомила, що російські найманці впродовж вихідних активно використосують безпілотники, щоб атакувати позиції ЗСУ. 7 листопада окупанти застосовували їх на напрямках Саханка – Водяне, а також Пікузи – Гнутове. Напередодні українські бійці збили ворожий дрон у напрямку Болотеного.

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