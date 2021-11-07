Російські найманці вбили захисника України, 2 військових – поранені
Джерело:фейсбук-сторінка ООС
Ворожа атака забрала життя українського військовослужбовця на Донбасі. Двоє його побратимів зазнали поранень внаслідок обстрілу.
7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир'я. Протягом доби вони вже 8 разів порушували режим припинення вогню.
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Є загиблий та поранені
Внаслідок ворожого обстрілу український захисник зазнав поранення, несумісне з життям. Ще 2 бійців постраждали, але вижили. Військовим оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до лікарні. Стан здоров'я одного з них – середньої важкості, іншого – задовільний.
Де гатили проросійські бойовики:
- біля Павлополя – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
- поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- Біля Новозванівки та Причепилівки – з мінометів калібру 120 міліметрів;
- у напрямку Луганського – з підствольних гранатометів;
- у бік Пісків – станкових протитанкових гранатометів.
Бойовики атакують позиції ЗСУ безпілотниками
Раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомила, що російські найманці впродовж вихідних активно використосують безпілотники, щоб атакувати позиції ЗСУ. 7 листопада окупанти застосовували їх на напрямках Саханка – Водяне, а також Пікузи – Гнутове. Напередодні українські бійці збили ворожий дрон у напрямку Болотеного.
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