Російські найманці вбили захисника України, 2 військових – поранені

7 листопада 2021 , 17:16
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Джерело:

фейсбук-сторінка ООС

Ворожа атака забрала життя українського військовослужбовця на Донбасі. Двоє його побратимів зазнали поранень внаслідок обстрілу.

7 листопада російсько-окупаційні війська вкотре знехтували домовленостями про перемир'я. Протягом доби вони вже 8 разів порушували режим припинення вогню.

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Є загиблий та поранені

Внаслідок ворожого обстрілу український захисник зазнав поранення, несумісне з життям. Ще 2 бійців постраждали, але вижили. Військовим оперативно надали домедичну допомогу й евакуювали до лікарні. Стан здоров'я одного з них – середньої важкості, іншого – задовільний.

Де гатили проросійські бойовики:

  • біля Павлополя –  зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів;
  • поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • Біля Новозванівки та Причепилівки – з мінометів калібру 120 міліметрів;
  • у напрямку Луганського –  з підствольних гранатометів;
  • у бік Пісків –  станкових протитанкових гранатометів.

Бойовики атакують позиції ЗСУ безпілотниками

Раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі повідомила, що російські найманці впродовж вихідних активно використосують безпілотники, щоб атакувати позиції ЗСУ. 7 листопада окупанти застосовували їх на напрямках Саханка – Водяне, а також Пікузи – Гнутове. Напередодні українські бійці збили ворожий дрон у напрямку Болотеного.

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Автор: Ірина Буртик