Російські окупанти імітували святкування "дня перемоги" для картинки у ЗМІ

На тимчасово окупованих українських територіях Росія активно проводить спеціальні "спектаклі" для пропагандистських ЗМІ держави-агресорки.

У Генштабі Збройних Сил України заявили, що російські загарбники на тимчасово захоплених територіях продовжують запроваджувати заходи адміністративно-поліцейського режиму.

Зверніть увагу Майже на всіх напрямках росіяни перегруповуються й намагаються наступати: здебільшого без успіху

Росіяни проводять "спектакль" на окупованих територіях

Зокрема, ворог влаштував імітацію святкування так званого "Дня перемоги". Такі заходи зафіксували у кількох населених пунктах. Росіяни робили це з метою створення відповідної картинки для їхніх ЗМІ.

У Генштабі додали, що втрати ворога переважають показники комплектування.Це серйозно впливає на моральний та психологічний стани, а також цей фактор є передумовою для відмови російських військових від продовження участі у війні в Україні.

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У Генштабу Збройних Сил України заявили, що російські загарбники поповнюють матеріально-технічні запаси на Ізюмському напрямку. Ворог готує наступ відразу на двох напрямках. Військові додали, що росіяни проводять повітряну розвідку.

Також повідомляють, що окупанти намагаються перегрупуватися та йти у наступ. На щастя, здебільшого вони не досягають жодного успіху.

За даними Генштабу, ворожі війська все ще здійснюють наступальні дії на Сході України задля встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Крім того, росіяни мають на меті утримати за собою сухопутного коридору між цими територіями з тимчасово окупованим Кримом.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що російські окупанти здійснюють хаотичні обстріли. Також він додав, що біля Ізюма окупанти мають значні втрати, проте продовжують випробовувати українську оборону на міцність.

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