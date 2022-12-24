Росіяни випалили Україну з глобуса – моторошне фото

24 грудня 2022, 16:30
Читать новость на русском

Джерело:

Kherson_is_a_hero_city

Російські окупанти зазнають тотальних невдач на фронті. Ворог вже усвідомлює, що в Україні у нього – нуль шансів на інше майбутнє, окрім чорного пакета.

Російські окупанти зганяють свою нелюдську ненависть на всьому, що бачать. У селі Давидів Брід постраждав глобус, який знайшли у місцевій школі.

Зауважте Старосілля, Давидів Брід і Велика Олександрівка під українськими стягами: показуємо їх на карті

Варвари випалили з нього Україну. 


Росіяни випалили Україну з глобуса / Kherson_is_a_hero_city

Російські загарбники спалювали українські книжки 

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях спалювали книжки з історії України. Цивілізований світ шокувало таке варварство. 

Мелінда Сіммонс – пані посол Великої Британії в Україні – назвала дії окупантів нацизмом

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни палили підручники. Деталі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Книги знищували прямісінько у дворі школи.

Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють,
– написав Андрющенко.

Залишки підручників ворог вивіз у бік Новоазовська на переробку.

Також окупанти влаштовували "рейди" по навчальних закладах. Місцевих дітей, які змушені навчатися на руїнах шкіл, залякують. 

Однак Україна звільнить усі свої території. Туди повернуться українські книги. 

Автор: Мар'яна Бекало