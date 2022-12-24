Росіяни випалили Україну з глобуса – моторошне фото
Джерело:Kherson_is_a_hero_city
Російські окупанти зазнають тотальних невдач на фронті. Ворог вже усвідомлює, що в Україні у нього – нуль шансів на інше майбутнє, окрім чорного пакета.
Російські окупанти зганяють свою нелюдську ненависть на всьому, що бачать. У селі Давидів Брід постраждав глобус, який знайшли у місцевій школі.
Зауважте Старосілля, Давидів Брід і Велика Олександрівка під українськими стягами: показуємо їх на карті
Варвари випалили з нього Україну.
Росіяни випалили Україну з глобуса / Kherson_is_a_hero_city
Російські загарбники спалювали українські книжки
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях спалювали книжки з історії України. Цивілізований світ шокувало таке варварство.
Мелінда Сіммонс – пані посол Великої Британії в Україні – назвала дії окупантів нацизмом.
У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни палили підручники. Деталі розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Книги знищували прямісінько у дворі школи.
Сучасний фашизм та справжні цілі Росії виглядають саме так. Лють. Просто Лють,
– написав Андрющенко.
Залишки підручників ворог вивіз у бік Новоазовська на переробку.
Також окупанти влаштовували "рейди" по навчальних закладах. Місцевих дітей, які змушені навчатися на руїнах шкіл, залякують.
Однак Україна звільнить усі свої території. Туди повернуться українські книги.