Російські окупанти влаштували пожежу на території АЕС, – Зеленський

На території Запорізької атомної станції російські загарбники влаштували пожежу. Розташована вона в окупованому місті Енергодарі.

Відповідну новину повідомив український президент Володимир Зеленський у неділю, 11 серпня. Він наголосив, що показники радіації перебувають у нормі, попри вогонь, який видно з боку АЕС.

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Пожежа на окупованій ЗАЕС

Як констатував глава держави, поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією в Енергодарі, нормальною ситуація не є й не може бути.

Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ (щодо пожежі на ЗАЕС – 24 Канал). Росія повинна за це відповідати,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський додав, що лише український контроль над Запорізькою АЕС може гарантувати цілковите повернення до безпеки, зокрема ядерної.

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Глава держави уточнив, що вогонь на ЗАЕС вдалось зафіксувати з Нікополя. Це місто на Дніпропетровщині перебуває під контролем України.

Окупаційна адміністрація Запоріжжя прокоментувала ситуацію. Загарбники стверджують, що загорілися охолоджувальні системи ЗАЕС, але робота усіх 6 енергоблоків призупинена.

Загрози парового вибуху немає, радіаційне тло в нормі,

– кажуть окупанти, звинувачуючи при тому українських захисників.

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Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав зберігати спокій. Він підсумував, що тактика терору шантажу та залякування є властивою Росії. Пожежа на Запорізькій атомній станції – чергове тому підтвердження.

Світ має бачити, що коїть країна-агресорка. Загроза, яку вона несе, виходить далеко за межі України,

– написав посадовець.

Згадаємо, що 4 березня 2022 року, в ході повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Запорізьку атомну електростанцію захопили ворожі війська. Це найбільша в Європі, а також третя у світі за потужністю АЕС.

Ще в червні 2023 року президент Зеленський та начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов констатували, що росіяни замінували станцію. Посадовці наголошували, що підрив відповідної АЕС ворогом може призвести до найбільшої в Європі техногенної катастрофи.