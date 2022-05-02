Російські окупанти заважають гасити пожежі на Херсонщині: з рятувальниками зник зв'язок

На окупованій території Херсонщині горіло близько 800 гектарів лісу. Російські окупанти довго не давали рятувальникам гасити пожежу.

Про це повідомив голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець. Окупанти просто не дозволяли рятувальникам боротися з пожежею.

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Вогонь горів цілий тиждень

Вони допустили лісову охорону до місця загоряння лише тоді, коли вогонь почав доходити до ворожих блокпостів. За попередніми даними, пожежу нібито вдалося локалізувати. Але точної інформації немає: останні два дні немає ніякого зв’язку з місцевими рятувальниками.

Юрій Болоховець уточнив, що через бойові дії кількість пожеж у порівнянні з таким самим періодом за 2021 рік зросла у близько 2,6 раза. А середня площа загорянь – аж у 16 разів.

Він також звернувся до українців з проханням не заходити в ліси, хоч в багатьох регіонах і так діє заборона на відвідування. Зараз там може бути небезпечно. Особливо на тих територіях, де були бойові дії.

Друзі, нагадую, зараз майже по всій країні діє заборона на відвідування лісу. Прошу утриматися прогулянок лісовими масивами, особливо в регіонах, які нещодавно звільнили від окупантів. Це може коштувати вам життя, – зазначив Юрій Болоховець.

Додамо, російські окупанти хочуть вийти на адміністративні кордони Херсонської області. Для цього вони шукають слабкі місця в українській обороні. Збройні Сили України чудово знають про плани ворога й дають йому гідну відсіч.

Раніше в британській розвідці поділилися інформацією, що Херсонщина – стратегічно важлива територія для російських окупантів. Саме через ці землі вони збираються перекидати військові техніку та інше важливе обладнання для подальшого наступу, зокрема, на Миколаїв, Кривий Ріг та Одесу.

Плани в росіян "грандіозні", але ЗСУ потужно б’ються з ворогом. До прикладу, нещодавно вони знищили склад боєприпасів на Херсонщині, а також ліквідували близько 70 російських окупантів.

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