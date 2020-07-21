Російські окупанти здійснили наругу над тілом загиблого медика Миколи Іліна
Російські окупаційні війська передали тіло вбитого на Донбасі медика Микола Іліна. Але над самим тілом, яке вони довго не віддавали, було здійснено наругу.
Інформацію про наругу над медиком опублікував Укрінформ, ознайомившись з фотографіями загиблого.
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"Відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно було покрите великими трупними плямами", – йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, окупанти також викладали фотографії, де у голові трупа медика стирчить ніж.
Що відомо про вбивство військового медика Миколу Іліна на Донбасі: головне
- В "сірій зоні" біля села Зайцеве на лінії розмежування 13 липня загинув український розвідник Дмитро Красногрудь. Він підірвався на невідомому предметі.
- Українські військові запросили "режим тиші", щоб забрати тіло загиблого. Робили це через українську сторону СЦКК та місію ОБСЄ. Окупанти погодилися на це. Українці мали час з 14:00 до 18:00, щоб забрати тіло.
- Забрати тіло українського військового пішла спеціальна група, яка мала білі пов'язки на собі та білі бронежилети. Це було вимогою окупантів. Однак коли вони наблизилися до тіла загиблого, їх обстріляли з трьох сторін. Поранення отримав сержант, який йшов першим. Йому на допомогу кинувся медик Микола Ілін. Він був убитий на місці. Контузію отримав ще один офіцер, однак його вдалося витягти звідти.
- Українська група відступила, так і не забравши тіла загиблих Дмитра Красногрудя та Миколи Ільїна. А також пораненого сержанта. Наступні спроби домовитися про те, щоб забрати вбитих та пораненого, успіхом не увінчалася.
- Військовий, який отримав поранення, залишався живим та стікав кров'ю. За даними журналіста Андрія Цаплієнка, окупанти згодом забрали його ще живим. Втім, він помер у полоні. Забрали вони і інші тіла.
- Лише 17 липня російські окупаційні війська передали тіло загиблого медика Миколи Іліна українській стороні. При цьому воно було понівечене, тож довелося робити ДНК-експертизу, щоб встановити, чи це справді він.