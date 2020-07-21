Російські окупаційні війська передали тіло вбитого на Донбасі медика Микола Іліна. Але над самим тілом, яке вони довго не віддавали, було здійснено наругу.

Інформацію про наругу над медиком опублікував Укрінформ, ознайомившись з фотографіями загиблого.

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"Відзняті знімки переданого окупантами тіла настільки жахливі, що на них не можна дивитися і, тим більше, публікувати. З незрозумілих причин воно було розпороте від таза до шиї, після чого грубо зшито. Також тіло не зберігалося у морзі, через що воно було покрите великими трупними плямами", – йдеться в повідомленні.

За даними журналістів, окупанти також викладали фотографії, де у голові трупа медика стирчить ніж.

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