Российские оккупационные войска передали тело убитого на Донбассе медика Николай Илина. Но над самим телом, которое они долго не отдавали, было совершено надругательство.

Информацию о надругательстве над медиком опубликовал Укринформ, ознакомившись с фотографиями погибшего.

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"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было розпороте от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, оккупанты также выкладывали фотографии, где в голове трупа медика торчит нож.

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