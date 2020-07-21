Российские оккупанты совершили надругательство над телом погибшего медика Николая Илина
Российские оккупационные войска передали тело убитого на Донбассе медика Николай Илина. Но над самим телом, которое они долго не отдавали, было совершено надругательство.
Информацию о надругательстве над медиком опубликовал Укринформ, ознакомившись с фотографиями погибшего.
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"Отснятые снимки переданного оккупантами тела настолько ужасны, что их нельзя смотреть и, тем более, публиковать. По непонятным причинам оно было розпороте от таза к шее, после чего грубо сшито. Также тело не хранилось в морге, из-за чего оно было покрыто большими трупными пятнами", – говорится в сообщении.
По данным журналистов, оккупанты также выкладывали фотографии, где в голове трупа медика торчит нож.
Что известно об убийстве военного медика Николая Илина на Донбассе: главное
- В "серой зоне" возле села Зайцево на линии разграничения 13 июля погиб украинский разведчик Дмитрий Красногрудь. Он подорвался на неизвестном предмете.
- Украинские военные запросили "режим тишины", чтобы забрать тело погибшего. Делали это через украинскую сторону СЦКК и миссию ОБСЕ. Оккупанты согласились на это. Украинцы имели время с 14:00 до 18:00, чтобы забрать тело.
- Забрать тело украинского военного пошла специальная группа, которая имела белые повязки на себе и белые бронежилеты. Это было требованием оккупантов. Однако когда они приблизились к телу погибшего, их обстреляли с трех сторон. Ранения получил сержант, который шел первым. Ему на помощь бросился медик Николай Илин. Он был убит на месте. Контузию получил еще один офицер, однако его удалось вытащить оттуда.
- Украинская группа отступила, так и не забрав тела погибших Дмитрия Красногрудя и Николая Ильина. А также раненого сержанта. Следующие попытки договориться о том, чтобы забрать убитых и раненого, успехом не увенчалась.
- Военный, который получил ранения, оставался живым и истекал кровью. По данным журналиста Андрея Цаплиенко, оккупанты впоследствии забрали его еще живым. Впрочем, он умер в плену. Забрали они и другие тела.
- Лишь 17 июля российские оккупационные войска передали тело погибшего медика Николая Илина украинской стороне. При этом оно было изуродовано, поэтому пришлось делать ДНК-экспертизу, чтобы установить, действительно ли это он.