Росіяни планують нові атаки про мирного населення України, проте їм протистоять свої ж. Зокрема, російські партизани на кордоні із Сумською областю знищили спостережні пункти.

На північному кордоні Росія намагається провадити активну діяльність диверсійних груп. Водночас самі росіяни знищують засоби, які наводять удари по українській території.

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Знищення потрапило на відео

Російські партизани задля попередження терористичних актів у Сумській області знищують засоби спостереження армії Росії. Саме вони наводять ДРГ на об'єкти критичної інфраструктури та мирне українське населення вздовж кордону.

Знищення пунктів спостереження Росії: дивіться відео

Успішне знищення станцій "Муром" в Тьоткіному та у районі Єлизаветівки. Запис із дрона, який наприкінці влучає у будівлю, потрапив до українських прикордонників від курських партизанів.

Партизани зруйнували дві станції: дивіться відео

Російські партизани вже допомагали Україні під час подій у Бєлгородській області