Російські паспорти на Донбасі можуть стати приводом для ескалації війни, – ЄС

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У Європейському Союзі стурбовані, що Росія активно видає свої паспорти для жителів окупованих територій України. Росія може заявити про "захист своїх громадян" і піти подальшою війною.

Джерело:

Укрінформ

Роздаючи свої паспорти, Росія порушує мінські домовленості. Таку заяву зробили у Євросоюзі під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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Росія порушує суверенітет України

Росія продовжує, ба більше – останнім часом навіть прискорює свою політику масової видачі паспортів для українських громадян на окупованих територіях. У Євросоюзі про це знають та висловлюють стурбованість.

Ця політика суперечить духу та цілям Мінських домовленостей і є явним порушенням суверенітету України,
–  наголошують у заяві.

У ЄС зазначають, що ця політика Кремля викликає особливе занепокоєння з огляду на заяви високопоставлених чиновників Росії. Вони заговорили про можливість початку військових дій для захисту інтересів цих нових паспортизованих громадян. Європа зазначила, що не визнають ці паспорти і закликатиме інші держави-учасниці ОБСЄ до того ж.

На те, що Росія стала активніше, ніж раніше, роздавати свої паспорти, у Євросоюзі звернув увагу постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

Російські паспорти на Донбасі: коротко

  • Жителі окупованих територій можуть легко отримати паспорти Росії. За ними вони отримують соціальні виплати "псевдореспублік".
  • Водночас тим, хто відмовився від українського громадянства на користь російського, пенсії в Україні не доступні.
  • Президент Росії Володимир Путін 19 березня 2020 року підписав указ про спрощене отримання громадянства для українців та білорусів.
  • 17 червня 2020 року він набув чинності. Відтоді на Донбасі стався "паспортний бум".
  • Російські паспорти в окупованому Донбасі вже отримали 583 тисячі людей, а електронна черга зайнята до 2024 року. 