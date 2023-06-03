"Цивільні росіяни розуміють, що це не надовго": що відбувається на окупованих територіях

Росіяни все більше тиснуть на людей на тимчасово окупованих територіях щодо примусової паспортизації. Окупанти погрожують українцям відключити їх від критичної інфраструктури, якщо вони не отримають російські паспорти до 1 вересня.

Про це 24 Каналу заявив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Він зауважив, що при цьому, бажання у людей стати громадянами країни-агресорки так і не з'явилося.

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"Ці результати, які щодо паспортизації вони мають, це все тиск, це все погрози, це все залякування і терор", – сказав Соболевський.

Окупанти продовжують так звану "інтеграцію" й намагаються зобов'язати всіх українських лікарів отримати російські паспорти, загрожуючи звільненням з роботи. Найімовірніше, це були просто погрози, адже на окупованих територіях насправді дуже не вистачає медиків. При цьому росіяни намагаються завозити "фахівців" із Росії. Однак, охочих їхати на Херсонщину – не дуже багато.

Адже навіть там чудово розуміють, що це все дуже тимчасово і дуже небезпечно для громадян Росії перебувати на Херсонщині,

– наголосив заступник голови Херсонської обласної ради.

Тому що досить скоро ЗСУ деокупують всі українські території.

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З російським паспортом ризиків більше

Юрій Соболевський зауважив, якщо людина буде вимушена отримувати російський паспорт під тиском і буде робити будь-що, аби зберегти своє життя та життя своїх близьких – за це не буде кримінальної відповідальності.

"Для нас найголовніша цінність – життя та здоров'я людини. Але я вважаю, що цей паспорт значно більше ризиків несе для людини, коли він у неї є, ніж коли вона відмовляється від нього", – сказав заступник голови Херсонської облради.

Усе через те, що передусім є ризик депортації саме для тих українців, які отримали російський паспорт. Адже російська окупаційна "влада" вважає їх своїми "громадянами", тож ці люди є у відповідних списках на так звану "евакуацію".

"Щодо чоловіків – повинні всі розуміти, що ризик примусової мобілізації він залишається. І вони не відмовилися від цієї ідеї створення "добровольчого батальйону імені Маргелова", – розповів Соболевський.

Тому, якщо є можливість не отримувати російський паспорт на тимчасово окупованих територіях, то нею треба користуватися.

Що відбувається на Херсонщині