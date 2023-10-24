Штрафбати замість елітних підрозділів: британська розвідка розповіла про значення "Шторм – Z"
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росія використовує на фронті підрозділи "Шторм – Z". Зараз вони мають репутацію штрафних батальйонів, хоча спочатку планувалося зовсім інакше.
Під час локальних наступальних операцій Росія покладається на сили спеціальних підрозділів "Шторм – Z". Їх сформували саме для ведення штурмових дій.
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Штрафні батальйони
Вперше ці групи вивели на службу у 2022 році. Ймовірно, спочатку Росія створювала їх як відносно елітні підрозділи, які могли б перехопити тактичну ініціативу.
Проте вже приблизно навесні 2023 року "Шторм – Z" перетворилися на штрафні батальйони, укомплектовані засудженими та регулярними військами на дисциплінарних стягненнях.
Облікові документи свідчать, що саме ці підрозділи мають найнижчу пріоритетність для матеріально-технічної та медичної підтримки, хоча саме вони отримують накази атакувати.
На прикладі цього підрозділу можна побачити надзвичайні труднощі, які має Росія у створенні бойової піхоти, здатної проводити ефективні наступальні операції.
Підготовка бійців підрозділу "Шторм – Z" погана
- Їхня підготовка гірша, ніж в'язнів-вагнерівців. Про це зазначив колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Утім, він все ж наголосив на одній перевазі таких підрозділів.
- За його словами, представники цих підрозділів просто "не знають, куди потрапляють". Крім цього, вони не розуміють тактики ведення бою, а командири залишають їх напризволяще.
- Втім, Гайдай розповів, що дещо вони все ж таки вміють. Бійці "Шторм – Z" добре "зариваються".