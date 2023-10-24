Штрафбати замість елітних підрозділів: британська розвідка розповіла про значення "Шторм – Z"

Росія використовує на фронті підрозділи "Шторм – Z". Зараз вони мають репутацію штрафних батальйонів, хоча спочатку планувалося зовсім інакше.

Під час локальних наступальних операцій Росія покладається на сили спеціальних підрозділів "Шторм – Z". Їх сформували саме для ведення штурмових дій.

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Штрафні батальйони

Вперше ці групи вивели на службу у 2022 році. Ймовірно, спочатку Росія створювала їх як відносно елітні підрозділи, які могли б перехопити тактичну ініціативу.

Проте вже приблизно навесні 2023 року "Шторм – Z" перетворилися на штрафні батальйони, укомплектовані засудженими та регулярними військами на дисциплінарних стягненнях.

Облікові документи свідчать, що саме ці підрозділи мають найнижчу пріоритетність для матеріально-технічної та медичної підтримки, хоча саме вони отримують накази атакувати.

На прикладі цього підрозділу можна побачити надзвичайні труднощі, які має Росія у створенні бойової піхоти, здатної проводити ефективні наступальні операції.

Підготовка бійців підрозділу "Шторм – Z" погана