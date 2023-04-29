"Міжнародний інцидент": російські пілоти в Сирії намагаються спровокувати американців на бій

Російська авіація в Сирії намагається спровокувати американських пілотів на повітряний бій, аби створити міжнародний інцидент. Цього місяця Росія суттєво активізувала свою авіацію в цій країні.

Про це заявив речник Центрального командування США полковник Джо Буччіно. За його словами, росіяни, ймовірно, не мають на меті збиття американського літака, проте вони хочуть спровокувати міжнародний інцидент.

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Що задумали росіяни

Джо Буччіно відзначив, що цього місяця у Сирії спостерігається активізація російської авіації. Вочевидь, росіяни хочуть спровокувати американців на повітряний бій, що стане серйозним прецедентом.

За словами речника Центрального командування, з початку березня російські літаки загалом 85 разів порушили протоколи розведення військ у Сирії. Порушення включають випадки прольоту надто близько до баз коаліції та 26 випадків прольоту озброєних російських літаків над позиціями США та коаліції. Частота цих проривів викликає занепокоєння щодо безпеки сил коаліції в регіоні.

У межах поточної кампанії з протидії "Ісламській державі" у Сирії зараз перебувають близько 900 американських військовослужбовців.

Пряме зіткнення США та Росії

Хоч російська пропаганда стверджує, що воює проти "колективного Заходу", НАТО та США, прямих зіткнень Вашингтон та Москва уникають. У США не бажають ескалації конфлікту, а росіяни зазнають суттєвих втрат в Україні.

Однак за час повномасштабного вторгнення першим прямим зіткненням США та Росії стало збиття американського дрона. 14 березня російський винищувач Су-27 збив американський дрон-розвідник MQ-9 Reaper в небі над чорноморською акваторією. Міноборони США показало відео збиття дрона, на якому зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо.

Унаслідок цього безпілотник затонув, однак американці встигли видалити чутливе програмне забезпечення з безпілотника, щоб секретні технології не потрапили до рук росіян.