Українські захисники взяли у полон десяток окупантів: ті розповіли, як їх обдурили

Збройні Сили України взяли у полон 10 окупантів поблизу Кремінної, що у Луганській області. Росіяни розповіли, що їх обдурили, коли відправляли на фронт. Буцімто їх платять набагато менше, аніж обіцяли.

Відео з полоненими з'явилося у мережі. Судячи з усього, потрапили російські солдати у полон у районі лісового масиву, передає 24 Канал.

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Росіяни бідкалися, що їх обдурили

На опублікованих кадрах помітно окупантів тільки-но взяли у полон, адже українські військові почали їм зв'язувати руки. Сили оборони розпитували їх про те, навіщо вони прийшли захоплювати українські території, які накази віддає їм російське військове керівництво, а також поцікавилися, скільки платять російським солдатам.

Варто зазначити, що окупанти у полоні були не дуже балакучими. З 10 росіян поділилися своїми думками лише кілька осіб. До слова, один із полонених почав бідкатися, що його обдурили. За його словами, солдатам обіцяли набагато вищу зарплатню, але насправді виплачують їм набагато менше. Буцімто за три місяці йому виплатили лише 170 тисяч рублів, а обіцяли у кілька разів більше.

За три місяці я отримав 170 тисяч,

– розповів полонений про свої "заробітки".

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