Був командиром, а тепер – полонений: нацгвардійці захопили окупанта з Чечні

Військовослужбовці Національної гвардії України захопили в полон російського командира роти мотострілецького полку. Як відомо, він дислокується у місті Шалі, що в Чечні на території Росії.

У четвер, 20 липня, відбувся брифінг заступника директора департаменту планування застосування Головного управління НГУ полковник Миколи Уршаловича. На ньому він якраз-таки заявив про взяття в полон ворожого командира 18 липня, – інформує 24 Канал.

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Нацгвардійці взяли в полон командира окупантів

Варто сказати, що до цієї операції причетні військові 15-тої бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади.

Бійцями однієї зі штурмових груп 15-ї бригади оперативного призначення взято в полон командира роти 70-го гвардійського мотострілецького полку, який дислокується у місті Шалі Чеченської Республіки,

– констатував Уршалович.

Окрім того, за його словами, полонений загарбник розповів про низький морально-психологічний стан російської армії та про небажання окупантів вести бойові дії.

Йому було надано медичну допомогу, після чого передано відповідним органам.

Брифінг Уршаловича: дивіться запис трансляції на каналі "Військове телебачення України"

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