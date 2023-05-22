Українські воїни взяли у полон "бувалого" зека: він пробув на фронті лише 3 дні

Третя окрема штурмова бригада захопила у полон окупантів під час наступу на ворожі позиції. Один з них – "бувалий" зек.

У полон потрапило 3 росіян з підрозділу "Шторм Z". Один з них на фронті пробув лише три дні.

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"Бувалий" зек пробув на фронті 3 дні і потрапив у полон

Як стало відомо, один з затриманих росіян – колишній ув’язнений. Він пробув на фронті під Бахмутом три дні.

20 травня був успішно взятий у полон внаслідок штурмових дій нашої бригади,

– розповіли українські бійці.

На оприлюднених відео можна побачити захоплення 2 штурмовим батальйоном трьох полонених з так званого ПВК "Шторм Z", прикомандированим до уже всім відомої 72 бригади.

"Їх ще називають "аналогом Вагнера". Який "Вагнер", такі й аналоги", – додали українські військові.

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ГУР розповіла про росіян, охочих здатись у полон

Нещодавно представник ГУР МО Андрій Юсов розповів про заявки від російських військових. За його словами, щомісяця тисячі окупантів прагнуть потрапити до українського полону.

"У нас стабільно зараз понад 3 тисячі заявок на місяць від росіян, від службовців російської армії, охочих здатися в полон. У кожному випадку це окрема операція, окрема складна робота по виведенню", – заявив Юсов.

До речі, росіяни також влаштовують пастки. Вони заявляють про буцімто бажання здатися, щоб завдати шкоди нашим військовим. Тому до кожної заявки, яка надходить, ставляться максимально відповідально.