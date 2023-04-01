Їх гнати треба було ще 30 років тому, – жінка вразила мережу словами про московських попів
Епопея зі звільненням Києво-Печерської Лаври триває. В УПЦ МП чимало прихильників, але більше тих, хто прагне прогнати російських попів з України. Серед них – наша героїня.
Пані Любов миттєво стала зіркою мережі завдяки своїй чіткій позиції, передає 24 Канал. Вона пояснила на камеру, що потрібно робити з агентами ФСБ у рясах.
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Закликала не панькатися
"Треба було це ще 30 років тому зробити. Вони оце зробили з цієї шушари... Пальці "вєєром", тварюки..." – наголосила вона.
Жінку спитали, чому у неї така позиція. Вона відповіла чітко, а від її слів сльози набігають самі по собі.
Тому, що я Україну люблю, зрозуміли? Я її щиро люблю, і за кожного хлопця, що зараз загинув... щоб оці росіяни повиздихали... Які усіх наших дітей повбивали, тварюки,
– сказала жінка.
Вона також висміяла лицемірство УПЦ МП. Мовляв, у стінах Києво-Печерської Лаври моляться, а насправді бажають, щоб українців знищили. Жінка наголосила, що не варто з ними цяцькатися, а слід негайно прогнати.
Жінка закликала вигнати з Лаври російських попів: дивіться відео
Її підтримали оплесками ті, хто також виступає проти попів у Лаврі. Вони вигукували: "Правильно"; "Геть росіян з України".
300 людей живуть нашим коштом, ну це капець. Мені 70 років, і я повинна працювати на себе, бо мені не вистачає на життя. А ці тварюки живуть тут, понабудовували собі тут, господарі,
– підкреслила вона.
Жінка переконана, що історія з російськими попами закінчиться добре. Одних проженуть, інші самі втечуть.
Епопея з Пашою "Мерседесом" триває
- Так, зранку 1 квітня Паша Лебідь "Мерседес" повідомив, що від СБУ отримав підозру. Він також зауважив, що правоохоронці займаються обшуками.
- Невдовзі інформацію підтвердили у самій СБУ. У відомстві зазначили, що дійсно вручили підозру "Мерседесу". Крім того, в його оселі проводять обшуки.
- А ще СБУ викликала священнослужителя на допит. За наявними даними, процедура мала розпочатися о 12:00.
- Паша "Мерседес" опісля вручення підозр оперативно покинув Києво-Печерську Лавру. Поспіх був страшенний, що він дорогою до автівки навіть розбив банку з варенням.
- Тим часом у Шевченківському районному суді міста Київ, станом на 14:00 обирають запобіжний захід Паші "Мерседесу".