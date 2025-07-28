28 липня, 20:25
Позиції росіян рівняють із землею: пропагандисти бідкаються через успішні штурми ЗСУ на Сумщині
Основні тези
- Сили оборони України мають успіхи на Сумщині. Там звільнили населений пункт Кіндратівка.
- Російські пропагандисти вже бідкаються через ситуацію на Сумщині.
Сили оборони України звільнили населений пункт Кіндратівка на Сумщині. Російські пропагандисти вже "виють" через невдачі окупантів.
Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що російські окупанти намагалися просуватися далі від Кіндратівки, аби вийти на важливі висоти. Однак Сили оборони України зламали плани ворога.
До теми ЗСУ оточили та ліквідували підрозділи трьох російських бригад на Сумщині, – Kyiv Post