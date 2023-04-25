Російські пропагандисти бояться, що Китай забере Владивосток: як Україна може цим скористатися

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав главу КНР та президента Бразилії, відомих своєю прихильністю до Росії, приїхати до України і на власні очі подивитись на наслідки російської агресії.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен нагадав ще одне висловлювання Борреля, який зазначив, що до Китаю та Бразилії потрібно ставитись крізь призму їхніх заяв щодо Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Боррель правий

Тизенгаузен впевнений, якщо ставлення цих країн буде прив'язано до підтримки або не підтримки російської агресії, тоді керуюча партія Китаю добре поміркує, перш ніж заряджати своїх послів на скандальні заяви. На кшталт тої, що зробив посол КНР у Франції Лу Шей.

"Навряд чи все, що він наговорив, було його думкою. І хоча Китай випустив офіційне спростування, але ж заява посла вже прозвучала. І тому Боррель правий, коли наголошує саме на такому ставленні зокрема до Китаю", – зауважив політтехнолог.

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Україні потрібно використовувати російських пропагандистів

Тим часом російський пропагандист Сєргєй Мардан занепокоєний активністю Китаю щодо Росії. Він стурбований тим, що не далеко той час, коли Пекін забере собі, наприклад, Владивосток.

Він заявив, що як тільки китайці почнуть згадувати про свої історичні права, Росії на далекосхідному кордоні доведеться розгортати армію у півтора мільйона людей.

Мардан вважає, що цією заявою працює на російську аудиторію. А насправді Україні потрібно використовувати таких персонажів в роботі з китайськими партнерами,

– наголосив Тизенгаузен.

Він запропонував, звертатися до китайських послів із запитаннями, чи планує Китай відновити історичну справедливість. А також запитати, як вони ставляться до слів топового російського пропагандиста.

Це "снаряд", який цей пропагандист своїми руками створив і передав в руки українцям. Більш того, всі образливі заяви Мардана та інших пропагнадистів про різні країни, потрібно доносити до політичного керівництва та дипломатів саме цих держав,

– впевнений політтехнолог.

Борис Тизенгаузен впевнений, що потрібно про це говорити постійно чиновникам та послам, щоб вони відреагували на такі висловлювання "облич" російської пропаганди.

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