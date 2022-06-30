Російські пропагандисти брешуть про влучання по пунктах управління на Півдні України

Російська пропаганда втрачає свою ефективність і постійно змінюється. Фейковими повідомленням пропагандисти намагаються відвернути увагу внутрішньої аудиторії від провалів у війні проти України та вбивств цивільних.

Росіяни намагаються витіснити з інфопростору вбивства дітей

У четвер, 30 червня, ЗСУ нарешті звільнили від загарбників острів Зміїний, що в Чорному морі. Також Силам оборони вдалося деокупувати декілька населених пунктів.

Це важливо Росіяни лізуть зі всіх щілин, – Гайдай оцінив ризики оточення Лисичанська

На тлі невдач та обстрілів мирного населення України російські пропагандисти вирішили розігнати інформацію, що буцімто влучили по пунктах управління та розташуванням військових частин на півдні України.

Вочевидь, намагаються витіснити з новинного потоку інформацію про їх влучання по мирних цивільних об'єктах та вбивствах дітей,

– заявили в оперативному командуванні "Південь".

Як змінилася риторика російської пропаганди

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу розповів, що з початку повномасштабної війни пропагандисти змінили риторику.

Трансформація їх наративів свідчить, що жоден з планів Кремля щодо захоплення України на цей час не реалізовано,

– констатував він.

Громов зазначив, що наприкінці лютого пропагандисти поширювали повідомлення, які були спрямовані на залякування та дезорієнтацію населення України з одночасними повідомленнями про невідворотність капітуляції та полону ЗСУ.

До речі ЗСУ звільнили Потьомкине та Павлівку, знешкодили склади ПММ ворога

Після того, як Україна не впала, вже у березні пропагандисти заявили, що буцімто захопити 40-мільйону країну – не так легко. У цей час російське військове керівництво повідомляло про відсутність втрат на фронті.

Ще у квітні російська пропаганда намагалася переконати свою аудиторію, що так звана "спецоперація" йде за планом

Але залежно від того, як провалювався їхній бліцкриг, як горіли колони окупантів – змінювалася і риторика щодо виправдання затягування так званої "спецоперації",

– сказав Громов.

Як зауважили в Міноборони, пропагандисти почали заявляти про начебто знищення військового потенціалу Україна та буцімто відсутність спротиву з боку ЗСУ.

У травні агресор виправдовував те, що залишив території Київської, Чернігівської та Сумської областей тим, що начебто цілі так званої "спецоперації" майже досягнуто й це спланований маневр.

Після цього, за словами Громова, настав другий етап, метою якого було оголошено встановлення контролю над Донецькою та Луганською областями.

У червні провал так званого "блискавичного звільнення" Донбасу знов підштовхнув пропагандистів до зміни аргументаційної тематики. Було оголошено про третій етап "спецоперації" з метою витискання українських військ з Луганської і Донецької областей,

– сказав він..

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ заявив, що пропагандисти почали готувати своє населення до ймовірних військових невдач. Про поразку ніхто відкрито не говорив, однак лунала інформація про важкий стан і навіть помилки військового керівництва.

Вас це може зацікавити – Росія без жодної вигоди атакує Харків: дивіться відео