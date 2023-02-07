Нова хвиля психозу: Росія лякає "законним" ударом по Польщі
Чи не найулюбленішою темою в ефірах російських пропагандистів є погрози союзникам України. Цього разу Путінські маріонетки вирішили обрати об'єктом погроз Польщу.
Відео з черговими російськими погрозами показали в ефірі 24 Каналу. На ньому російські пропагандисти пригрозили Польщі "законними" ударами по її аеродромах.
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Російські пропагандисти тиражують тему відправки до України західних літаків. Мовляв, постачання літаків набагато складніші в логістичному плані, аніж постачання танків та іншої техніки, тому в логістичному аспекті можуть знадобитися польські аеродроми.
Пропагандисти Росії вважають абсолютно законним рішення завдавати ударів по Польщі, якщо на аеродромах країни будуть базуватися літаки, призначені для відправки до України.
За такою логікою, ведучі 24 Каналу припустили, що і Україна може абсолютно законно бити по білоруських аеродромах, на яких зараз базуються російські літаки з ракетами "Кинджал".
Де погрози, там і Кадиров
У соцмережах чеченського диктатора Рамзана Кадирова також з'явилися подібні заяви. Він написав, що "не проти захоплення Польщі".
Я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і насамперед на території Польщі,
– написав Кадиров.
Видається, що Росія сама робить собі гірше. Прихвосні Владіміра Путіна своїми безглуздими погрозами ще більше дратують Захід. Тому Україні такі заяви навпаки можуть зіграти на руку.
Погрози росіян Польщі: дивитись відео
Російська пропаганда перевершує сама себе
- Сєргєй Лавров приїхав до Іраку і вчергове почав нити нібито "Захід роками готував Україну до гібридної війни проти Росії". Певно, візити до Африки великої користі не принесли, тож Лавров обрав нову жертву своєї пропагандистської тактики.
- Лавров відзначився і в іншій нещодавній заяві. Посіпака Путіна вирішив пригрозити Молдові. В інтерв'ю з Дмітрієм Кісельовим заявив, що Молдова може стати новим антиросійським проєктом після України.
- Непрофесійні російські пропагандисти дивують не менше. Мер міста Котовськ Тамбовської області Алєксєй Плахотніков опублікував відео, де він змушує співати дітей пісні про "укропів", труну і свастику.