Нова хвиля психозу: Росія лякає "законним" ударом по Польщі

Чи не найулюбленішою темою в ефірах російських пропагандистів є погрози союзникам України. Цього разу Путінські маріонетки вирішили обрати об'єктом погроз Польщу.

Відео з черговими російськими погрозами показали в ефірі 24 Каналу. На ньому російські пропагандисти пригрозили Польщі "законними" ударами по її аеродромах.

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Російські пропагандисти тиражують тему відправки до України західних літаків. Мовляв, постачання літаків набагато складніші в логістичному плані, аніж постачання танків та іншої техніки, тому в логістичному аспекті можуть знадобитися польські аеродроми.

Пропагандисти Росії вважають абсолютно законним рішення завдавати ударів по Польщі, якщо на аеродромах країни будуть базуватися літаки, призначені для відправки до України.

За такою логікою, ведучі 24 Каналу припустили, що і Україна може абсолютно законно бити по білоруських аеродромах, на яких зараз базуються російські літаки з ракетами "Кинджал".

Де погрози, там і Кадиров

У соцмережах чеченського диктатора Рамзана Кадирова також з'явилися подібні заяви. Він написав, що "не проти захоплення Польщі".

Я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі і насамперед на території Польщі,

– написав Кадиров.