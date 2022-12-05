Серйозний "зсув" у Росії, – опозиціонер пояснив істерику пропагандистів про Гаагу

Нещодавно російські пропагандисти Маргарита Симоньян та Ольга Скабєєва майже одночасно заговорили про колективну відповідальність. Вони мовили про те, що вони всі, навіть двірники, які підмітають Кремль, опиняться у Гаазі. Тому потрібна або перемога, або ядерний удар, як зазначив Владімір Соловйов.

Паніка російських пропагандистів цілком зрозуміла, адже вони відчувають, що під ними підгорає. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Ігор Яковенко. Розуміння того, що все це може закінчиться для них дуже погано, проникає у їх голови та душі і породжує в них страх.

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Паніка пропагандистів

Він наголосив, що міра автономності пропагандистів від Кремля набагато вища, ніж була у їхніх попередників за радянських часів.

"Коли зазначають, що їм дають команду зверху що говорити, це не завжди правда. Певні тезиси, які вони проголошують, звіряються з вищим керівництвом. Проте в їхніх словах часто проривається те, що вони насправді думають. Паніка, яка з ними відбулась, це результат їх власних відчуттів", – розповів опозиціонер.

Цілі змінились

Він звернув увагу на слова Скабєєвої, яка жалілась, що, мовляв, їхнє безтурботне життя може закінчитися, усіх їх будуть судити й тому треба зараз "вмазати Україні як слід".

Зверніть увагу, як змінилась мета так званої СВО: вже не мовиться про те, щоб "взяти Київ", чи ліквідувати "нацистський та бандерівський режим". Тепер пропагандисти говорять про те, щоб "Україна сама попрохала миру і тоді Росія на нього погодиться",

– зауважив Яковенко.

На його думку, це дуже серйозний "зсув" у цілях Кремля. Відбулась їх деградація: якщо на початку війни була мета взяти Київ, то зараз – взяти Бахмут.

Перспектива не влаштовує

Опозиційний політик звернув увагу на поведінку пропагандиста Соловйова, у якого трапилась звичайна істерика.

"Коли людині страшно, вона починає зображати божевілля. Мовляв, тримайте мене всі – я психічний, якщо що, ми зараз "кинемо атомну бомбу – і все", – наголосив він.

За словами Яковенко, пропагандисти розуміють, що поразка у війні для них значить міжнародний трибунал. Франція зараз створює таку інституцію – міжнародний трибунал з розслідування злочинів, скоєних Росією в Україні.

Паралелі очевидні з Нюрнберзьким трибуналом, трибуналом щодо Руанди, за вироками яких колег Соловйова, Скабєєвої та Симоньян у першому випадку було повішано, а в другому – засуджено на довічне ув'язнення. Саме така перспектива для них змалювалась, але вона їх не дуже влаштовує, тому їм страшно,

– вважає співрозмовник.

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